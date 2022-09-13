Вчора, 12 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що українські військові досягли "значного прогресу" у своєму контрнаступі, проте все ще лише починається.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на його слова під час пресконференції в Мехіко.

“Те, що вони зробили, було дуже методично сплановано, і, звичайно ж, це вдалося завдяки перевагам від значної підтримки з боку Сполучених Штатів та багатьох інших країн з метою забезпечення того, щоб в руках України було обладнання, необхідне для проведення цього контрнаступу”, — сказав Блінкен.

Також держсекретар зауважив, що поки рано говорити про те, куди приведе результат українського контрнаступу. Він впевнений, що війна, ймовірно, триватиме ще якийсь час, оскільки РФ все ще має дуже значні сили та озброєння в Україні, які вона все ще використовує для невибіркових ударів проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури.

Блінкен вкотре наголосив, що Росія здійснила цю агресію, “враховуючи ціну, яку вона платить, вона може і має її зупинити”.