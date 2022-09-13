Про це повідомляє Reuters з посиланням на його слова під час пресконференції в Мехіко.
“Те, що вони зробили, було дуже методично сплановано, і, звичайно ж, це вдалося завдяки перевагам від значної підтримки з боку Сполучених Штатів та багатьох інших країн з метою забезпечення того, щоб в руках України було обладнання, необхідне для проведення цього контрнаступу”, — сказав Блінкен.
Також держсекретар зауважив, що поки рано говорити про те, куди приведе результат українського контрнаступу. Він впевнений, що війна, ймовірно, триватиме ще якийсь час, оскільки РФ все ще має дуже значні сили та озброєння в Україні, які вона все ще використовує для невибіркових ударів проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури.
Блінкен вкотре наголосив, що Росія здійснила цю агресію, “враховуючи ціну, яку вона платить, вона може і має її зупинити”.
- Станом на початок 202-ої доби повномасштабного російського вторгнення воїни ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.
- Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що контрнаступ Збройних сил України на південному напрямку значно вливає на моральний стан російських солдатів та їх військовий потенціал.
- Високопоставлений військовий чиновник США заявив, що Росія втратила свої здобутки на Харківщині і низка російських військових, відступаючи з України, перетнувши кордон повернулись назад до РФ.
- Російські військові займаються масовим мародерством під час втечі внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ. Вони викрадають навіть турніки зі спортзалів.