Про це він заявив у відповідь на заяву президента США Джо Байдена у своєму Telegram.
“Якщо Росія зупинить СВО [війну проти України], не добившись перемоги — Росії не буде, її порвуть на частини”, — йдеться в повідомленні.
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Також заступник голови Радбезу вважає, що війна в Україні нібито закінчиться, “якщо США перестануть постачати зброю київському режиму”.
Медведєв назвав звернення Байдена до громадян РФ про те, що США не збиралися і не збираються нападати на Росію, “нечесним та безглуздим”.
Продовжуючи наративи російської пропаганди, він сказав, що США – це буцімто “ворожа держава, яка випромінює ненависть” до РФ.
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