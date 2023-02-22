Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, якщо росіяни програють у повномасштабній війні, то державу "порвуть на частини", і вона більше не існуватиме.

Про це він заявив у відповідь на заяву президента США Джо Байдена у своєму Telegram.

“Якщо Росія зупинить СВО [війну проти України], не добившись перемоги — Росії не буде, її порвуть на частини”, — йдеться в повідомленні.

Також заступник голови Радбезу вважає, що війна в Україні нібито закінчиться, “якщо США перестануть постачати зброю київському режиму”.

Медведєв назвав звернення Байдена до громадян РФ про те, що США не збиралися і не збираються нападати на Росію, “нечесним та безглуздим”.

Продовжуючи наративи російської пропаганди, він сказав, що США – це буцімто “ворожа держава, яка випромінює ненависть” до РФ.