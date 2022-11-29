Про це інформує “Голос Америки” з посиланням на брифінг представника Пентагону перед журналістами.
На переконання військового високопосадовця США, ядерна катастрофа на ЗАЕС вразить не лише територію України, а весь регіон.
“Атаки демонструють готовність Росії збільшити ризик інциденту ядерної безпеки, який може мати шкідливі наслідки не лише в Україні, але й у всьому регіоні”, – сказав він.
Інший представник Пентагону під час того ж брифінгу, заявив, що на цей час не спостерігається інтенсивних боїв навколо Запоріжжя. Поки що, наголосив чиновник, прямої загрози для станції немає.
Він наголосив, що у Вашингтоні стежать за повідомленнями про те, що росіяни мовбито планували передати контроль над ЗАЕС в руки Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).
“І якби вони передали контроль над атомною станцією відповідально, це було б прекрасно”, – додав він.
- Міжнародне агентство з атомної енергії вирішило посилити свою присутність на всіх українських атомних електростанціях – задля захисту енергетичної інфраструктури України.
- Глава НАЕК “Енергоатом” Петро Котін заявив, що компанія отримала інформацію про те, що російські війська можуть залишити Запорізьку АЕС.
- Раніше ДП НАЕК “Енергоатом” доправило на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію вантаж із критично важливим обладнанням та запчастинами, проте російські окупанти вилучили частину обігрівачів на “свої потреби”.
- 21 листопада президент Франції Емманюель Макрон заявив, що провів “термінову телефонну розмову” з президентом України Володимиром Зеленським щодо безпекової ситуації на Запорізькій АЕС.