Судячи з того, наскільки близько до Запорізької атомної електростанції Росія веде обстріли, Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України.

Про це інформує “Голос Америки” з посиланням на брифінг представника Пентагону перед журналістами.

На переконання військового високопосадовця США, ядерна катастрофа на ЗАЕС вразить не лише територію України, а весь регіон.

“Атаки демонструють готовність Росії збільшити ризик інциденту ядерної безпеки, який може мати шкідливі наслідки не лише в Україні, але й у всьому регіоні”, – сказав він.

Інший представник Пентагону під час того ж брифінгу, заявив, що на цей час не спостерігається інтенсивних боїв навколо Запоріжжя. Поки що, наголосив чиновник, прямої загрози для станції немає.

Він наголосив, що у Вашингтоні стежать за повідомленнями про те, що росіяни мовбито планували передати контроль над ЗАЕС в руки Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ).

“І якби вони передали контроль над атомною станцією відповідально, це було б прекрасно”, – додав він.