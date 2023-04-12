На думку п'ятого президента України Петра Порошенка, поява у публічному просторі документів із секретними розвідданими, ймовірно, є гібридною спецоперацією РФ, спрямованою на руйнування західної підтримки України.

Про це він сказав в етері телеканалу MSNBC.

Експрезидент зазначив, що російський президент Володимир Путін та його держава може влаштувати лише провокацію для відвертання уваги.

“Я хочу нагадати, що Путін є агентом КДБ, а Росія зараз є державою КДБ. І єдине, що вони можуть спробувати організувати, – провокацію. Можливо, намагаються відвернути увагу від постачання нової кількості озброєнь для українського контрнаступу. Можливо, інформаційною війною намагаються атакувати здатність України забезпечити контрнаступ”, – вважає Порошенко.

За його словами, кожного тижня Україна намагається зробити максимум можливого, аби зміцнити свої сили. Щотижня держава отримує нову зброю із заходу, що покладає дуже великі надії на український контрнаступ. Тому, на думку Порошенка, це не повинно відвернути Україну від військової допомоги.

Він наголосив, що українським військовим потрібні боєприпаси, артилерійські боєприпаси 155-го калібру, ракети великої дальності, протиповітряна оборона та безпілотники.

“Це війна не стільки піхоти й навіть танків – це війна безпілотників, війна артилерії, систем радіоелектронної боротьби. І нам потрібні F16 – не для нападу на когось, а для захисту української землі від російських бомбардувальників”, – наголосив Порошенко.