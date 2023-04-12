Про це він сказав в етері телеканалу MSNBC.
Експрезидент зазначив, що російський президент Володимир Путін та його держава може влаштувати лише провокацію для відвертання уваги.
“Я хочу нагадати, що Путін є агентом КДБ, а Росія зараз є державою КДБ. І єдине, що вони можуть спробувати організувати, – провокацію. Можливо, намагаються відвернути увагу від постачання нової кількості озброєнь для українського контрнаступу. Можливо, інформаційною війною намагаються атакувати здатність України забезпечити контрнаступ”, – вважає Порошенко.
За його словами, кожного тижня Україна намагається зробити максимум можливого, аби зміцнити свої сили. Щотижня держава отримує нову зброю із заходу, що покладає дуже великі надії на український контрнаступ. Тому, на думку Порошенка, це не повинно відвернути Україну від військової допомоги.
Він наголосив, що українським військовим потрібні боєприпаси, артилерійські боєприпаси 155-го калібру, ракети великої дальності, протиповітряна оборона та безпілотники.
“Це війна не стільки піхоти й навіть танків – це війна безпілотників, війна артилерії, систем радіоелектронної боротьби. І нам потрібні F16 – не для нападу на когось, а для захисту української землі від російських бомбардувальників”, – наголосив Порошенко.
- Найбільший витік військової інформації США за десятиліття став серйозним ударом по військових зусиллях України, створивши тим самим загрозу розвідки для сил держави перед контрнаступом, який очікується цієї весни.
- За інформацією ЗМІ, у таємних документах США, які нещодавно були “злиті” у соцмережі, мовилось зокрема про те, що Єгипет хотів таємно постачати Росії ракети.
- На тлі “зливу” секретних документів Пентагону, які зокрема містять дані про контрнаступ України, відносини між Сполученими Штатами та їхніми союзниками переживають кризу. Наразі невідомо, як США виправлятимуть наслідки інциденту.
- Витік секретних документів Пентагону “відкрив вікно” в глибину розвідки США щодо ворогів та союзників, внаслідок чого стали відомі деталі допомоги Україні у війні з Росією.