Про це Глава держави сказав під час брифінгу на саміті в Бучі.

За словами Зеленського, сигнал, що Росія буде розташовувати ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч із Китаєм. Тому, на тлі цього РФ потрібно було показати “якусь суб’єктність”, яку вона, на думку українського президента, під керуванням Путіна повністю втратила.

“Це ще раз підкреслює, що треба показувати якісь політичні кроки, або перемоги презенту Росії, але він на полі бою не зміг це зробити й навіть про те, що вони розпочали таку криваву війну, абсолютно зрозуміло, чим вона вже закінчиться”, — додав Володимир Зеленський.

Як він зауважив, що Путін не жаліє українців, вбиваючи їх, проте він і не рахує власних людей: “Але це справи Російської Федерації”, — зауважив президент України.

Крім того, Зеленський наголосив і на повній втраті будь-якої суб’єктності самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

“Він, я думаю вже не вирішує, яка зброя знаходиться на його території”, — йшлося в заяві Зеленського.

Раніше він запросив в Україну Сі Цзіньпіна, який досі жодного разу не спілкувався з ним після початку повномасштабного вторгнення.

ДОВІДКА. 25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Він сказав, що збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку Москва планує розмістити в сусідній Білорусі.