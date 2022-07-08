Про це повідомляє “Українська правда”.

Зокрема, видання бачило довідку з переліком знищених матеріалів. Журналіст УП Михайло Ткач опублікував наказ від 23 березня про службове розслідування у ДБР через можливе знищення “документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять таємну або службову інформацію”.

Службове розслідування у ДБР мали провести за місяць — до 23 квітня. Проте, контроль за розслідуванням фактів знищення матеріалів справи за вказівкою керівника ДБР Олексія Сухачова доручити самому Сухачову. Зазначається, що наказ “Українська правда” отримала від джерел у ДБР.

Водночас у бюро опублікували спростування і повідомили, що інформація про знищення матеріалів справ щодо підписання “Харківських угод”, розгону Майдану та “вугільної справи” неправдива.

“Ми в “Українській правді” теж займаємось цією темою і теж бачили ту довідку з переліком знищених матеріалів. Якщо факти про які говорить моя колега [Ірина Ромалійска, журналістка НВ] — це неправда, тоді про яке службове розслідування йде мова у наказі який я зараз публікую, отриманий від джерел у ДБР?”, — написав Ткач.

  • На думку журналістів, ДБР могло знищити деякі матеріали важливих проваджень. Відомство заперечує — ЗМІ

    Фото: Українська правда

  • На думку журналістів, ДБР могло знищити деякі матеріали важливих проваджень. Відомство заперечує — ЗМІ

    Фото: Українська правда

  • На думку журналістів, ДБР могло знищити деякі матеріали важливих проваджень. Відомство заперечує — ЗМІ

    Фото: Українська правда

На думку журналістів, ДБР могло знищити деякі матеріали важливих проваджень. Відомство заперечує — ЗМІ // 3 фото