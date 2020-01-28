На Дунаї став на мілину український корабель, судноплавство заблоковано

Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Уточнюється, що судно сіло на мілину через низький рівень води.
Як повідомив представник Морського агентства Болгарії, через інциденту біля міста Белене стали ще 15 судів, які намагалися вивести український корабель.
Про те, які вантажі перевозять кораблі, на даний момент не повідомляється.
Згідно із заявою болгарської влади, капітан українського корабля буде оштрафований за те, що не дотримувався 22-дециметрового обмеження глибини.
За інформацією журналістів, судно пройшло з осадкою в 23 дециметри.
Уточнюється, що в морському агентстві не змогли чітко відповісти на питання про те, коли річка Дунай буде знову розблокована для судноплавства.
- 28 вересня в Атлантичному океані пропало судно Bourbon Rhode з українцями на борту.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Французької Республіки Еммануеля Макрона з проханням продовжити операцію з пошуку шести зниклих громадян України – членів екіпажу судна Bourbon Rhode, затонулого в Атлантичному океані в кінці вересня.