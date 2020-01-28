На Дунаї став на мілину український корабель, судноплавство заблоковано

У Болгарії на річці Дунай сіло на мілину українське судно, рух кораблів по річці заблоковано.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Уточнюється, що судно сіло на мілину через низький рівень води.

Як повідомив представник Морського агентства Болгарії, через інциденту біля міста Белене стали ще 15 судів, які намагалися вивести український корабель.

Про те, які вантажі перевозять кораблі, на даний момент не повідомляється.

Згідно із заявою болгарської влади, капітан українського корабля буде оштрафований за те, що не дотримувався 22-дециметрового обмеження глибини.

За інформацією журналістів, судно пройшло з осадкою в 23 дециметри.

Уточнюється, що в морському агентстві не змогли чітко відповісти на питання про те, коли річка Дунай буде знову розблокована для судноплавства.