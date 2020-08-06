Міністерство закордонних справ України не підтверджує інформацію про те, що на двох вантажних кораблях, які прибули з України в порт Бейрута і знаходилися там під час потужного вибуху, перебували українські громадяни.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Була інформація, що на двох вантажних суднах, які прибули з України в порт Бейрута, перебували громадяни України. Але на даний момент ця інформація не підтверджується. За нашими даними, екіпаж цих кораблів складався виключно з іноземців”, – наголосив Кулеба.

Він також поінформував, що МЗС України координує роботу з надання Лівану гуманітарної допомоги.

“Вчора Україна висловила готовність надати гуманітарну допомогу Лівану. Ми поінформували про це ліванську сторону, отримали запит від Лівану стосовно того, що саме їм зараз найбільше потрібно. Зараз Міністерство закордонних справ безпосередньо координує всередині української системи влади це питання з метою надання гуманітарної допомоги нашим ліванським колегам. Країна опинилася у великій біді, і Україна чим зможе, тим їй допоможе”, – розповів Кулеба.

(На відео – з 6:30)

Раніше ЗМІ з посиланням на прес-службу Маріупольського порту повідомляли, що 17 липня з Маріуполя в порт Бейрута вийшов корабель MERO STAR, але про його подальшу долю нічого невідомо.

А співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers Самір Мадані писав у Twitter, що в порту в момент катастрофи було до п’яти суден, і два з них прийшли з Маріуполя.