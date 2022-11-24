Сьогодні, 24 листопада, на енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької атомних електростанцій проводяться пускові операції.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома” з посиланням на слова президента НАЕК “Енергоатом” Петра Котіна.

За його словами, сьогодні зранку, 24 листопада, Запорізька АЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України. Усі дизель-генератори відключено та переведено в режим чергування.

Крім того, на енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводяться пускові операції. Протягом дня за готовності енергосистеми блоки цих станцій будуть підключені до електромережі, постачання електроенергії буде поновлено.

Також Петро Котін зауважив, що внаслідок атаки РФ 23 листопада уперше за 40-річну історію української атомної енергетики усі енергоблоки АЕС було відключено від енергосистеми. Зокрема він додав, що подібна ситуація передбачена регламентами експлуатації атомних станцій, які обладнані надійними системами безпеки, а персонал має необхідний рівень кваліфікації та знань для оперативного реагування.

“Однак це не повинно заспокоювати. Адже існує реальна небезпека ядерної та радіаційної катастрофи, що несуть обстріли всієї території України російськими крилатими та балістичними ракетами, та величезний ризик ураження атомних станцій”, – наголосив президент НАЕК “Енергоатом”.

Нагадаємо, що 23 листопада російські окупанти завдали масованих ракетних атак по всій Україні, внаслідок чого енергоблоки Хмельницької та Південноукраїнської атомних електростанцій було відключено від енергосистеми.