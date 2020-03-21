Про це йдеться в заяві організаторів конкурсу.
Так, Європейська мовна спілка розглядає можливість проведення альтернативного “Євробаченню-2020” заходу, який міг би “об’єднати й розважити аудиторію в Європі в складні часи” і “вшанував би” пісні, з якими конкурсанти планували виступити в Роттердамі.
У зв’язку з цим на “Євробачення-2021” не допустять пісні цього року.
“Європейська мовна спілка та її члени зараз вивчають альтернативну програму, не в форматі змагання, щоб об’єднати й розважити аудиторію по всій Європі в ці складні часи. Ми маємо намір за допомогою цієї програми, а також на наших інтернет-платформах у найближчі місяці популяризувати виконавців і пісні, які були обрані на “Євробачення-2020. Виходячи з цього… пісні цього року не будуть допущені до участі в конкурсі у 2021 році”, – наголошується в заяві.
Також зазначено, що суспільні мовники на свій розсуд можуть вирішити, чи буде у 2021 році їхню країну представляти нинішній учасник, або потрібно обрати нового.
Як відомо, конкурс “Євробачення-2020” повинен був відбутися в нідерландському місті Роттердам. Але його скасували через поширення коронавірусу у світі.
- У зв’язку зі скасуванням “Євробачення-2020” через коронавірус гурт Go_A представить Україну на пісенному конкурсі в 2021 році.