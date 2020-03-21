На міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2021" артисти, які через спалах коронавірусу COVID-19 не змогли виступити цього року, мають підготувати нову пісню.

Про це йдеться в заяві організаторів конкурсу.

Так, Європейська мовна спілка розглядає можливість проведення альтернативного “Євробаченню-2020” заходу, який міг би “об’єднати й розважити аудиторію в Європі в складні часи” і “вшанував би” пісні, з якими конкурсанти планували виступити в Роттердамі.

У зв’язку з цим на “Євробачення-2021” не допустять пісні цього року.

“Європейська мовна спілка та її члени зараз вивчають альтернативну програму, не в форматі змагання, щоб об’єднати й розважити аудиторію по всій Європі в ці складні часи. Ми маємо намір за допомогою цієї програми, а також на наших інтернет-платформах у найближчі місяці популяризувати виконавців і пісні, які були обрані на “Євробачення-2020. Виходячи з цього… пісні цього року не будуть допущені до участі в конкурсі у 2021 році”, – наголошується в заяві.

Також зазначено, що суспільні мовники на свій розсуд можуть вирішити, чи буде у 2021 році їхню країну представляти нинішній учасник, або потрібно обрати нового.

Як відомо, конкурс “Євробачення-2020” повинен був відбутися в нідерландському місті Роттердам. Але його скасували через поширення коронавірусу у світі.