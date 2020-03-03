Про це повідомляє пресслужба російського Першого каналу.
“Прем’єра пісні, з якою Little Big виступлять на конкурсі, відбудеться в найближчі дні”, – йдеться в повідомленні.
“Ми спочатку зраділи, потім прийшов страх, тому що надій завжди багато. Як частина будь-якої російської людини, гумор у нас в крові, тому що без гумору неможливо жити. Пісня буде веселою. Не турбуйтеся за хореографію. З хореографією у нас все тіп- топ. Ми вам обіцяємо – ви будете здивовані”, – прокоментував Прусікін.
Група була заснована Іллею Прусікіним в 2013 р в Санкт-Петербурзі. Вона різко стала популярною після того, як виступила на розігріві на концерті Die Antwoord. Група описує свій стиль як сатиричну арт-колаборацію і обігрує в кліпах і піснях стереотипи про росіян.
Група стала відома по хіту Skibidi. Кліп Skibidi, що вийшов восени 2018 року, зібрав 362 мільйонів переглядів.
- На “Євробаченні-2020”, яке в травні відбудеться в Роттердамі (Нідерланди), Україна виступить у першому півфіналі (12 травня).
- Переможцем національного відбору на “Євробачення-2020” став електрофольк-гурт GO-A з піснею “Solovey”.
- Раніше організатори презентували офіційний логотип міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2020”, який цього року відбудеться в Роттердамі (Нідерланди). Його виконано у формі переривчастого кола, складеного з прапорів 41 країни-учасниці в порядку їхньої першої участі.
- У жовтні став відомий офіційний слоган 65-го міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2020”. Тож захід пройде під девізом Open Up (“Відкрийся”).