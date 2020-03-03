Про це повідомляє пресслужба російського Першого каналу.

“Прем’єра пісні, з якою Little Big виступлять на конкурсі, відбудеться в найближчі дні”, – йдеться в повідомленні.

“Ми спочатку зраділи, потім прийшов страх, тому що надій завжди багато. Як частина будь-якої російської людини, гумор у нас в крові, тому що без гумору неможливо жити. Пісня буде веселою. Не турбуйтеся за хореографію. З хореографією у нас все тіп- топ. Ми вам обіцяємо – ви будете здивовані”, – прокоментував Прусікін.

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Група була заснована Іллею Прусікіним в 2013 р в Санкт-Петербурзі. Вона різко стала популярною після того, як виступила на розігріві на концерті Die Antwoord. Група описує свій стиль як сатиричну арт-колаборацію і обігрує в кліпах і піснях стереотипи про росіян.

Група стала відома по хіту Skibidi. Кліп Skibidi, що вийшов восени 2018 року, зібрав 362 мільйонів переглядів.

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