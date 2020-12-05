На Фарерських островах (автономний регіон у складі Данії) побудували підводний автомобільний тунель із круговою розв'язкою.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Тунель Естуройартуннлінн з’єднує два острови архіпелагу. Він знаходиться на дні Атлантичного океану та унікальний тим, що має в собі першу у світі кругову підводну розв’язку.

Фарерські острови – це архіпелаг, що охоплює 18 островів вулканічного походження, розташованих у північній частині Атлантичного океану (між Ісландією і Норвегією). Острови з’єднані між собою тунелями, поромами, дамбами та мостами.

Будівництво 11-кілометрового тунелю Естуройартуннлінн стартувало у 2017 році. Він зв’яже острови Естурой і Стреймой (на якому розташоване найбільше місто й столиця Торсхавн). Очікується, що це може запобігти скороченню населення островів.

Тунель складається відразу з декількох доріг, які з’єднує кругова розв’язка на глибині понад 180 метрів.

Як повідомляє британське агентство BBC, найнижча точка тунелю міститься на позначці 187 метрів нижче рівня моря. Для створення безпеки найкрутіший ухил становить не більше 5%.

На кільцевій розв’язці будуть розміщені роботи місцевого художника (скульптури зі світловими ефектами).

Очікується, що підводні шляхи скоротять час у дорозі між островами з 1 години 14 хвилин до всього лиш 16 хвилин.

На 17 грудня заплановано пробний запуск за участі аварійних служб. Відкриття нового тунелю має відбутися 19 грудня.

Проїзд тунелем буде платним: для легкового автомобіля потрібно буде заплатити 75 данських крон (близько 12 доларів) в один бік. Місцеві жителі можуть придбати абонемент, який зробить проїзд дешевшим.

Це один із найбільших інфраструктурних проєктів в історії Фарерських островів. Його бюджет становить трохи понад 1 мільярд данських крон (понад 160 млн доларів).