Про це повідомляє видання The Telegraph.

Тунель Естуройартуннлінн з’єднує два острови архіпелагу. Він знаходиться на дні Атлантичного океану та унікальний тим, що має в собі  першу у світі кругову підводну розв’язку.

Фарерські острови – це архіпелаг, що охоплює  18 островів вулканічного походження, розташованих у північній частині Атлантичного океану (між Ісландією і Норвегією). Острови з’єднані між собою тунелями, поромами, дамбами та мостами.

Будівництво 11-кілометрового тунелю Естуройартуннлінн стартувало у 2017 році. Він зв’яже острови Естурой і Стреймой (на якому розташоване найбільше місто й столиця Торсхавн). Очікується, що це може запобігти скороченню населення островів.

Тунель складається відразу з декількох доріг, які з’єднує кругова розв’язка на глибині понад 180 метрів.

Фото: bbc.com

Як повідомляє британське агентство BBC, найнижча точка тунелю міститься  на позначці 187 метрів нижче рівня моря. Для створення  безпеки найкрутіший ухил становить не більше 5%.

На кільцевій розв’язці будуть розміщені роботи місцевого художника (скульптури зі світловими ефектами).

Очікується, що підводні шляхи  скоротять час у дорозі між островами з 1 години 14 хвилин до всього лиш 16 хвилин.

На 17 грудня заплановано  пробний запуск за участі  аварійних служб. Відкриття нового тунелю має відбутися 19 грудня.

Проїзд тунелем буде платним: для легкового автомобіля потрібно буде заплатити 75 данських крон (близько 12 доларів) в один бік. Місцеві жителі можуть придбати абонемент, який зробить проїзд дешевшим.

Це один із найбільших інфраструктурних проєктів в історії Фарерських островів. Його бюджет становить трохи понад 1 мільярд  данських крон (понад 160 млн доларів).

Фото: bbc.com