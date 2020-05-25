На фермі в штаті Орегон кішка народила кошеня з двома мордочками. Його назвали Печіво (Biscuits) та Підливка (Gravy).

Про це повідомляє телеканал CNN.

Всього в посліді шість кошенят – вони здорові, як і їхня мама кішка Кінлі.

“Моя дружина пішла подивитися на кошенят і знайшла п’ятьох нормальних і одного з двома мордочками. Ми були дуже шоковані. Це було так дивно, ми навіть не особливо замислювалися про таке”, – сказав власник Бі Джей Кінг.

Кошеня народилося 20 травня. Зазвичай такі тварини помирають вудень, коли народилися, але цей малюк прожив чотири дні. Господарі його справно годували кожні дві години.

Варто зазначити, що в Книзі рекордів Гіннеса є кішка Френк і Луї з такою ж аномалією, яка прожила 15 років.