У Франції на фермі в регіоні Ер-і-Луар виявили кілька норок з коронавірусом.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністерство сільського господарства Франції заявило, що необхідно буде знищити 1000 норок.

Випадки захворювання норок коронавірусом також були зареєстровані в інших країнах Європи: в Швеції, Греції, Данії та Нідерландах.

У Данії було виявлено, що вірус мутував в інший штам, який, як побоювалися експерти, може зробити вакцину менш ефективною в разі передачі вірусу людині. На фермах країни знищили 17 млн ​​норок.

Франція почала тестування своїх чотирьох норкових ферм в середині листопада.

“На даному етапі тести показали, що вірус циркулює на фермі в Ер-і-Луар. На другий фермі нічого не знайшли. На останніх двох фермах ще тривають тестування, результати яких очікуються протягом тижня”, – заявили в міністерстві.