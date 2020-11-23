Про це повідомляє агентство Reuters.
Міністерство сільського господарства Франції заявило, що необхідно буде знищити 1000 норок.
Випадки захворювання норок коронавірусом також були зареєстровані в інших країнах Європи: в Швеції, Греції, Данії та Нідерландах.
У Данії було виявлено, що вірус мутував в інший штам, який, як побоювалися експерти, може зробити вакцину менш ефективною в разі передачі вірусу людині. На фермах країни знищили 17 млн норок.
Франція почала тестування своїх чотирьох норкових ферм в середині листопада.
“На даному етапі тести показали, що вірус циркулює на фермі в Ер-і-Луар. На другий фермі нічого не знайшли. На останніх двох фермах ще тривають тестування, результати яких очікуються протягом тижня”, – заявили в міністерстві.
- Влада Ірландії закликала власників норкових ферм готуватися до знищення поголів’я норок. Таке рішення ухвалено задля припинення потенційного поширення мутованої форми COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що уряд Данії ввів нові карантинні обмеження та часткову заборону на пересування в країні після того, як на норкових фермах виявили мутовану форму коронавірусу COVID-19, що поширилася на людей.
- Напередодні на звірофермах Данії вбили всіх заражених коронавірусом норок.