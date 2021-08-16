На фестиваль в Маріуполі за участю російських артистів витратили 2 млн гривень

На організацію музичного фестивалю “MRPL City Fest”, що нещодавно відбувся у Маріуполі (Донецька область), витратили 2 млн гривень. Серед запрошених виконавців було чимало музикантів із Росії.

Про це йдеться у відповіді міськради Маріуполя на запит #Букв.

Фестиваль проходив з 6 по 8 серпня. Організатори вказували, що подія відбулася за підтримки Українського культурного фонду – державної установи, створеної у 2017 році на підставі відповідного закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі.

На фестиваль приїхало чимало російських виконавців, зокрема: гурт “Мумій Троль”, співак Niletto, репер Noize MC, панк-гурт “Порнофільми”, жіночий гурт “Кіс-кіс”.

У міськраді наголошують, що фестиваль такого рівня “впливає на формування позитивного зовнішнього іміджу Маріуполя як туристично привабливого міста, наповненого яскравими подіями високого рівня”.

Крім того, у Маріупольській міськраді запевнили, що УКФ не фінансував проведення цього музичного фестивалю.

“Фестиваль “MRPL City Fest” проведено виключно коштом співфінансування партнера – комунального комерційного підприємства “м.ЄХАБ”, без залучення коштів УКФ”, – йдеться у відповіді.

Водночас зазначається, що з міського бюджету на організацію цього фестивалю виділили 2 млн гривень.

Нагадаємо, що 7 серпня у Києві виступив російський хіп-хоп співак Obladaet (Назар Вотяков), на афішах якого окупований Крим зображався як територія РФ.