Уряд Фіджі планує зробити вакцинацію проти коронавірусу обов'язковою умовою для роботи в державних і приватних організаціях.

Про це повідомляє газета The Guardian.

Прем’єр-міністр Франк Байнімарама заявив, що роботодавці і працівники в приватному секторі повинні отримати принаймні одну дозу вакцини до 1 серпня.

“Неважливо, чи є ви генеральним директором компанії, індивідуальним підприємцем або найманим працівником, ви повинні бути вакциновані, щоб продовжити роботу, інакше цей бізнес ризикує бути закритим. Немає щеплення – немає роботи”, – сказав він.

Водночас, державним службовцям буде запропоновано взяти відпустку, якщо вони не отримають першу дозу вакцини до 15 серпня, і очікується, що вони будуть повністю вакциновані до 1 листопада або їм загрожує звільнення.

Активізація кампанії вакцинації також включає в себе точкові штрафи в розмірі від 20 до 4000 доларів за порушення будь-якого з більш ніж 20 правопорушень, зазначених у правилах громадської охорони здоров’я.

Зазначимо, що деякі країни розглядають можливість обов’язкової вакцинації проти COVID-19, хоча, як правило, на менш поширеній основі. Наприклад, уряд Великобританії планує зробити вакцини обов’язковими для працівників будинків престарілих в Англії.