Про це повідомляє газета The Guardian.
Прем’єр-міністр Франк Байнімарама заявив, що роботодавці і працівники в приватному секторі повинні отримати принаймні одну дозу вакцини до 1 серпня.
“Неважливо, чи є ви генеральним директором компанії, індивідуальним підприємцем або найманим працівником, ви повинні бути вакциновані, щоб продовжити роботу, інакше цей бізнес ризикує бути закритим. Немає щеплення – немає роботи”, – сказав він.
Водночас, державним службовцям буде запропоновано взяти відпустку, якщо вони не отримають першу дозу вакцини до 15 серпня, і очікується, що вони будуть повністю вакциновані до 1 листопада або їм загрожує звільнення.
Активізація кампанії вакцинації також включає в себе точкові штрафи в розмірі від 20 до 4000 доларів за порушення будь-якого з більш ніж 20 правопорушень, зазначених у правилах громадської охорони здоров’я.
Зазначимо, що деякі країни розглядають можливість обов’язкової вакцинації проти COVID-19, хоча, як правило, на менш поширеній основі. Наприклад, уряд Великобританії планує зробити вакцини обов’язковими для працівників будинків престарілих в Англії.
- В Італії 300 медичних працівників подали судовий позов з метою оскарження вимоги про обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу.