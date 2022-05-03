На Фіджі заарештували яхту російського олігарха Сулеймана Керімова

Про це повідомляє FBC News.
Генеральна прокуратура подала заяву на реєстрацію ордера США на судно, що належить російському мільярдеру Керімову. Сьогодні після винесення рішення адвокат Фейзал Ханіфф повідомив суд, що він подає заяву, вимагаючи тимчасово відкласти рішення. Відтак, поки що судно залишиться на Фіджі.
Він є адвокатом Millemarin Investment Limited, яка стверджує, що вона є зареєстрованим власником яхти. Водночас у США переконані, що судно належить Керімову.
Нагадаємо, що у квітні на Фіджі затримали яхту та екіпаж російського мільярдера Сулеймана Керімова.
- Раніше іспанські правоохоронні органи за запитом США заарештували яхту, котра належить російському мільярдеру Віктору Вексельбергу, наближеному до Володимира Путіна. Йдеться про 78-метрову яхту Tango вартістю $120 мільйонів.
- Також українські спортсмени з Одеської дитячо-юнацької парусної школи намагалися заблокувати пришвартування мегаяхти “My Solaris” у Туреччині, яка належить російському олігарху Роману Абрамовичу.
- Варто зазначити, що 16 березня стало відомо про те, що хорватська поліція заарештувала одну з найбільших яхт світу, котра належить народному депутатові від фракції “Опозиційна платформа – За життя” Віктору Медведчуку.
- Водночас спецпідрозділ фінансової поліції у співпраці з відділом економічної та фінансової поліції Imperia та авіаційним оперативним департаментом Генуї виконав наказ про заморожування активів декількох російських олігархів в Італії.