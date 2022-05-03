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На Фіджі заарештували яхту російського олігарха Сулеймана Керімова

В острівній державі Фіджі заарештували яхту "Amadea" російського мільярдера Сулеймана Керімова, який потрапив під санкції США, Великої Британії та Європейського Союзу.

Вівторок, 3 травня 2022, 13:37
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Про це повідомляє FBC News.

Генеральна прокуратура подала заяву на реєстрацію ордера США на судно, що належить російському мільярдеру Керімову. Сьогодні після винесення рішення адвокат Фейзал Ханіфф повідомив суд, що він подає заяву, вимагаючи тимчасово відкласти рішення. Відтак, поки що судно залишиться на Фіджі.

Він є адвокатом Millemarin Investment Limited, яка стверджує, що вона є зареєстрованим власником яхти. Водночас у США переконані, що судно належить Керімову.

Нагадаємо, що у квітні на Фіджі затримали яхту та екіпаж російського мільярдера Сулеймана Керімова.

Теги: війна, Фиджи, Millemarin Investment Limited, арешт яхти, війна, російська агресія, російсько-українська війна, Сулейман Керімов, США, Фиджи, яхта

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