Про це повідомляє Reuters.
14 квітня поліція Фіджі розпочала розслідування щодо судна “Амадея”, яке Керімов доставив до тихоокеанської острівної країни без митного оформлення. На острові попередили про наближення “Амадеї” ще до того, як судно пришвартували.
Варто зазначити, що великі яхти, які в’їжджають на Фіджі, повинні подати заяву на медичне оформлення перед відправленням з попереднього порту та подати інші митні документи за три дні до прибуття у води Фіджі.
Острівна держава співпрацює з посольством США та делегацією ЄС для застосування санкцій проти російського олігарха.
“Сполучені Штати віддані пошуку та конфіскації активів олігархів, які підтримували жорстоку, неспровоковану війну вибору Російської Федерації проти України”, – йдеться у повідомленні посольств США.
- Раніше іспанські правоохоронні органи за запитом США заарештували яхту, котра належить російському мільярдеру Віктору Вексельбергу, наближеному до Володимира Путіна. Йдеться про 78-метрову яхту Tango вартістю $120 мільйонів.
- Також українські спортсмени з Одеської дитячо-юнацької парусної школи намагалися заблокувати пришвартування мегаяхти “My Solaris” у Туреччині, яка належить російському олігарху Роману Абрамовичу.
- Варто зазначити, що 16 березня стало відомо про те, що хорватська поліція заарештувала одну з найбільших яхт світу, котра належить народному депутатові від фракції “Опозиційна платформа – За життя” Віктору Медведчуку.
- Водночас спецпідрозділ фінансової поліції у співпраці з відділом економічної та фінансової поліції Imperia та авіаційним оперативним департаментом Генуї виконав наказ про заморожування активів декількох російських олігархів в Італії.