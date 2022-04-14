На острівній державі Фіджі затримали яхту та екіпаж російського мільярдера Сулеймана Керімова, який потрапив під санкції США, Великобританії та Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters.

14 квітня поліція Фіджі розпочала розслідування щодо судна “Амадея”, яке Керімов доставив до тихоокеанської острівної країни без митного оформлення. На острові попередили про наближення “Амадеї” ще до того, як судно пришвартували.

Варто зазначити, що великі яхти, які в’їжджають на Фіджі, повинні подати заяву на медичне оформлення перед відправленням з попереднього порту та подати інші митні документи за три дні до прибуття у води Фіджі.

Острівна держава співпрацює з посольством США та делегацією ЄС для застосування санкцій проти російського олігарха.