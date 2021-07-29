Про це пише Metro.

Відео зняла власниця кафе в місті Каїнта, провінція Різал, Сіо Самсон.

За її словами, незважаючи на ризик отримати удар струмом, цілеспрямовані гравці відмовилися завершити гру.

“Ми не знали, що в той день підніметься повінь, тому, коли я побачила їх, я негайно вжила заходів і сказала їм, що мені потрібно перенести обладнання на більш високе місце. Після цього відео вони теж зупинилися і пішли, ніхто з нас не постраждав”, – додала вона.

Тайфун “Ін-фа“ викликав руйнування в деяких частинах Філіппін, де були затоплені будинки. Тисячі людей були евакуйовані, а сільськогосподарські посіви були знищені.

Шторм повільно перемістився в Східно-Китайське море, але продовжував посилюватися через мусони, що підтримують сильні зливи на острові Лусон.