Про це пише Metro.
Відео зняла власниця кафе в місті Каїнта, провінція Різал, Сіо Самсон.
За її словами, незважаючи на ризик отримати удар струмом, цілеспрямовані гравці відмовилися завершити гру.
“Ми не знали, що в той день підніметься повінь, тому, коли я побачила їх, я негайно вжила заходів і сказала їм, що мені потрібно перенести обладнання на більш високе місце. Після цього відео вони теж зупинилися і пішли, ніхто з нас не постраждав”, – додала вона.
Тайфун “Ін-фа“ викликав руйнування в деяких частинах Філіппін, де були затоплені будинки. Тисячі людей були евакуйовані, а сільськогосподарські посіви були знищені.
Шторм повільно перемістився в Східно-Китайське море, але продовжував посилюватися через мусони, що підтримують сильні зливи на острові Лусон.
- Шанхай також постраждав від потужного тайфуну “Ін-фа”. Він затопив вулиці та вирвав близько тисячі дерев.