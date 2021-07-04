На півдні Філіппін розбився і загорівся літак, на борту якого знаходилися філіппінські військові. Повідомляється про 17 загиблих.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Літак C-130 з бортовим номером 5125 спочатку вилетів з авіабази полковника Хесуса Вільямор в Пасай-Сіті для перекидання військ з аеропорту Лумб в Кагаян-де-Оро в Холо, Сулу.

Всього на борту літака було 92 людини, з них: три пілоти і ще п’ять членів екіпажу.

Військово-повітряні сили заявляють, що літак Lockheed C-130 зазнав аварії під час посадки.

Рятувальні роботи тривають.

Фото: Phil News Agency

Зазначається, що кількість жертв може зрости.