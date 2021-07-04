Про це повідомляє агентство Reuters.
Літак C-130 з бортовим номером 5125 спочатку вилетів з авіабази полковника Хесуса Вільямор в Пасай-Сіті для перекидання військ з аеропорту Лумб в Кагаян-де-Оро в Холо, Сулу.
Всього на борту літака було 92 людини, з них: три пілоти і ще п’ять членів екіпажу.
Військово-повітряні сили заявляють, що літак Lockheed C-130 зазнав аварії під час посадки.
Рятувальні роботи тривають.
Фото: Phil News Agency
Зазначається, що кількість жертв може зрости.
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