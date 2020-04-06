На Філіппінах поліцейські застрелили чоловіка, який почав агресивно вести себе після вимоги одягнути маску на вулиці.

Про це повідомляє британське видання Independent.

Уточнюється, що трагедія сталася на пропускному пункті в провінції Агусан-дель-Норте.

63-річний чоловік, який був у нетверезому стані напав на поліцейських і лікарів після того, коли його попросили дотримуватися карантинних обмежень.

“Підозрюваний був попереджений медичним працівником… за те, що він не носив маску. Але підозрюваний розлютився, вимовляючи провокаційні слова, і в кінці кінців напав на персонал за допомогою коси”, – повідомляють в поліції.

Повідомляється, що чоловік був застрелений. Випадок є першим в країні, коли поліцейські стріляли в громадянина за порушення карантинних правил.