Про це повідомляє британське видання Independent.
Уточнюється, що трагедія сталася на пропускному пункті в провінції Агусан-дель-Норте.
63-річний чоловік, який був у нетверезому стані напав на поліцейських і лікарів після того, коли його попросили дотримуватися карантинних обмежень.
“Підозрюваний був попереджений медичним працівником… за те, що він не носив маску. Але підозрюваний розлютився, вимовляючи провокаційні слова, і в кінці кінців напав на персонал за допомогою коси”, – повідомляють в поліції.
Повідомляється, що чоловік був застрелений. Випадок є першим в країні, коли поліцейські стріляли в громадянина за порушення карантинних правил.
- Нагадаємо, 5 квітня в Києві поліцейські перекрили пішохідний міст в Гідропарку, який вів до тренажерного залу під відкритим небом.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.