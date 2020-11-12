На Філіппіни обрушився потужний тайфун Vamco, спровокувавши найсильнішу за останні роки повінь у столиці країни Манілі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Близько 40 000 домівок були повністю або частково затоплені в районі Маніли.

Майже 3 мільйони домогосподарств у Манілі та її околицях залишилися без електрики. Люди долали повінь висотою по пояс, несучи з собою цінні речі і домашніх тварин.

Подекуди вода сягала дахів будинків. Людям доводилося підніматися на дахи в очікуванні порятунку.

Берегова охорона в деяких місцях плавала на човнах на рівні електричних стовпів.

Рятувальники використовували гумові човни, щоб евакуювати дітей і літніх людей у безпечне місце.

Відзначається, що це найсильніша повінь у Манілі за останні роки (за словами місцевої влади, такого не було з 2009 року).

Авіаперельоти і громадський транспорт у Манілі були призупинені, як і робота порту.

Робота уряду була зупинена, а фінансові ринки закриті.

Швидкість вітру тайфуну Vamco становила 155 кілометрів на годину, а пориви – до 255 км/год. Через стихію були затоплені понад 30 міст по всій країні.

За даними Reuters, стихія вже забрала життя щонайменше 7 людей. У той же час агентство The Associated Press повідомляє про як мінімум 13 загиблих і 15 зниклих безвісти.

Близько 200 000 людей були евакуйовані, в тому числі примусово, з вразливих прибережних і низинних районів.

Президент Філіппін Родріго Дутерте перервав свою участь вв онлайн-зустрічі лідерів Південно-Східної Азії, щоб оцінити масштаби руйнувань, спровокованих тайфуном Vamco.

Він пообіцяв надати житло, предмети першої необхідності і фінансову допомогу постраждалим.

Vamco – вже восьмий тайфун, що обрушився на Філіппіни за останні два місяці. Протягом року країна зазвичай переживає близько 20 тайфунів і тропічних штормів.