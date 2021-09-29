Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що приготування до опалювального сезону в Україні майже завершено. Місцева влада ухвалить рішення про включення опалення, коли середньодобова температура протягом трьох днів буде менш як 8 градусів тепла.

Про це він повідомив під час засідання Уряду.

“Підготовка до опалювального сезону — на фінішній прямій. Готовність об’єктів загалом по країні становить понад 90%, а деякі міста готові практично на 100%. У підземних сховищах накопичено 18,8 млрд кубічних метрів газу, що більше показників 2017 та 2018 років. Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива абсолютно достатньо”, – заявив прем’єр.

Очільник Уряду пообіцяв, що тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена. За його словами, з 1 жовтня тариф на електроенергію буде знижено до 1,44 грн за кВт-год для 80% українських родин.

Нагадаємо, що середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку “на добу вперед” (РСВ) станом на 2 серпня досягла 2578,5 грн за МВт-год. Це рекордна позначка. П’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко звинуватив чинну владу у брехні щодо нібито зниження тарифу на електроенергію.