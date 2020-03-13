Про це повідомляє британська служба BBC.
Уточнюється, що в Великобританії ринок цінних паперів упав на 10%, що є найбільш стрімким обвалом з 1987 року.
В той же час в США впали індекси S&P 500 і Dow Jones теж до гіршого показника з 1987 року.
Повідомляється, що Європейський центробанк і Федеральна система розвитку США знизили процентні ставки, однак і це для інвесторів не був обнадійливом.
Після відкриття фондової біржі Нью-Йорку падіння викликало призупинення торгів. Після відновлення торгів акції продовжили падіння, що обрушило європейські ринки.
Індекс S&P 500 впав на 9,5%, Nasdaq – на 9,4%. У свою чергу в Німеччині і Франції індекси впали більше ніж на 12%.
“Ринки на межі. Ніхто не знає, як виглядає повна зупинка економіки, навіть тимчасова”, – сказав старший аналітик порталу Markets.com Ніл Вілсон.
Також стверджується, що однією з причин такого обвалу стало також і рішення президента Дональда Трампа закрити в’їзд в США з Європи.
При цьому уточнюється, що за останні тижні світові ринки втратили в порівнянні зі своїми кращими показниками більше 20%, що може свідчити про настання рецесії.
Крім того, як повідомляє Associated Press, найбільших втрат з 1987-го року понесли і азіатські ринки.
Зокрема, японський Nikkei впав на 10%, ф’ючерси на Dow в Азії впали на 3%. У свою чергу гонконгський індекс Hang Seng втратив 5%, а австралійський бенчмарк впав до 8%.
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