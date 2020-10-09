Значна частина американців старшого віку відвернулися від президента США Дональда Трампа на фоні стрімкого розповсюдження коронавірусу в країні.

Про це свідчать дані опитування агентства Reuters і міжнародної дослідницької компанії Ipsos Group.

У 2016 році саме виборці літнього віку допомогли Дональду Трампу стати президентом. У 2020 році ця категорія виборців сумнівається у своєму голосі на користь політика.

Станом на 9 жовтня Трамп та його опонент Джо Байден поділяють голоси американських виборців віком від 55 років майже рівномірно. Так, 47% літніх виборців готові проголосувати за Байдена на виборах 3 листопада, а 46% – за Трампа.

За словами експертів, така статистика може нашкодити Трампу, який відстає від свого конкурента.

Республіканці традиційно отримували високий рівень довіри серед американців від 55 років. Дані екзит-полу свідчать, що на виборах 2016 року Трамп отримав колосальну підтримку серед категорії населення США літнього віку. Мітт Ромні, кандидат від Республіканської партії у 2012 році, домігся такого ж результату.

За даними опитування, Байден отримає перевагу серед старших виборців у декількох штатах, де літні люди складають велику частку електорату.

Байден переможе Трампа серед старших виборців у штаті Вісконсін на 10 балів і отримує приблизно таку ж підтримку, як його опонент, у Пенсильванії, Мічигані, Флориді та Арізоні, згідно з опитуваннями, проведеними в середині вересня та на початку жовтня.

При цьому відомо, що у 2016 році Трамп отримав колосальну підтримку серед виборців 55+ у всіх цих штатах.

Відомо, що виборці припинили підтримувати Трампа через епідемію коронавірусу. Так, більше половини літніх виборців звинувачують його у великій кількості випадків COVID-19 та смертей у країні, а також у “поганому керівництві та політичних рішеннях”.

За даними видання, 61% американців підтримують дії Трампа в боротьбі з епідемією коронавірусу. При цьому літні люди не задоволені його рішеннями, оскільки вони більше за інших цікавляться розвитком медичної системи в країні. Серед літніх американців 83% були стурбовані загрозою, яку коронавірус становить для їхнього особистого здоров’я та безпеки.

Розуміючи критичність ситуації та стрімке зниження рейтингу серед літніх людей, 8 жовтня Трамп у Білому домі записав відео, у якому назвав американців похилого віку своїми “улюбленими людьми”. Також він пообіцяв зробити нові ліки для боротьби з вірусами безкоштовними для них.

“Ви вразливі, як і я. Ми піклуємося про своїх людей похилого віку”, – сказав Трамп.

При цьому Байден у своїй передвиборчій кампанії активно розвиває тему пандемії та її впливу на літніх американців. Ця стратегія поки приносить непоганий результат.