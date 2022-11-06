Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
3 листопада виконувачем обов’язків командувача Центрального військового округу (ЦВО РФ) було призначено генерал-майора Олександра Лінькова.
Ліньков зайняв місце генерала-полковника Олександра Лапіна, якого нібито було звільнено з посади наприкінці жовтня 2022 року.
Якщо факт цієї кадрової заміни підтвердиться, на переконання розвідки, це стане черговим доказом проведення серії звільнень серед старшого російського військового командування з початку широкомасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
Командувачі Східного, Південного та Західного військових округів були замінені на початку цього року.
Багато хто критикував Лапіна за низьку результативність на полі бою в Україні (серед критиків – як лідер Чечні Рамзан Кадиров і очільник ВПК “Вагнер” Євген Пригожин).
У розвідці Великої Британії наголошують, що ці звільнення є черговою демонстрацією покарання вищих російських військових командирів за невдачі в досягненні російських цілей на полі бою. Частково, ймовірно, Лапіна зробили цапом-відбувайлом у спробі відвести провину у провалі “спецоперації” від російського вищого керівництва в очах російської публіки всередині країни.
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