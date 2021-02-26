За три квартали 2020 року державне підприємство "Украерорух" зазнало чистих збитків на суму 1,04 млрд грн.

Про це йдеться у звіті про виконання показників фінансового плану підприємства за 9 місяців 2020 року, який проаналізувала експертна організація StateWatch.

“Згідно звіту за три квартали 2020 року, збитковий результат у більш, ніж мільярд гривень зумовлений різким зменшенням чистого доходу у зв’язку зі світовою кризою у галузі авіаційного сполучення, спричиненою пандемією COVID-19”, – зазначили в StateWatch.

“Украерорух” за три квартали минулого року отримав валовий збиток у сумі 508 млн гривень. Чистий дохід від реалізації продукції склав 1,111 млрд гривень, а собівартість продукції – 1,619 млрд грн, що є на 43% нижче планового.

За підсумками III кварталу 2020 року середня кількість працевлаштованих осіб на підприємстві склала 4152 людини (що на 177 осіб менше за аналогічний період 2019 року).

З 1 січня 2020 року підприємство призупинило більшість виплат персоналу, передбачених Колективним договором.

У StateWatch звертають увагу на те, що середньомісячні витрати на оплату праці рядових працівників склали 25,2 тис грн, на адміністративно-управлінський персонал – 28,8 тис грн, тоді як на директора підприємства – 95,7 тис грн.

Натомість за три квартали 2019 року середньомісячні витрати на директора складали 78 тис грн.

Згідно із звітом, “Украерорух” був змушений скоротити фінансування більшості проєктів капітальних інвестицій.

“Це зумовлено нарахуванням дебіторської заборгованості на суму 1,3 млрд грн з боку приватної авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. Приватна авіакомпанія припинила виконувати платежі ще з вересня 2018 року. Нагадуємо, що кінцевим бенефіціаром МАУ є відомий бізнесмен Ігор Коломойський”, – уточнили в StateWatch.

Організація спрямувала запит до Міністерства інфраструктури України з приводу того, які заходи планується вжити задля забезпечення чистого прибутку підприємства “Украерорух”.

На запит StateWatch у міністерстві відповіли, що управління “Украерорухом” здійснюється без втручання в оперативну діяльність.

“Одночасно повідомляємо, що керівнику ДП було доручено розробити та подати на розгляд до Міністерства інфраструктури України дієвий план заходів щодо підвищення операційної ефективності, визначити шляхи впровадження запропонованих пропозицій та терміни реалізації, які забезпечать підвищення ефективності діяльності, збалансують доходи та витрати підприємства, забезпечать позитивний економічний ефект”, – уточнили в міністерстві.

Варто зазначити, що за результатами 2019 року “Украерорух” відзвітував про 1,12 млрд грн збитків. При цьому у 2018 році підприємство повідомляло про річний прибуток у розмірі 286,1 млн грн.

З жовтня 2019 року підприємство не має повноцінного керівника. “Украерорухом” наразі керує виконувач обов’язків директора Андрій Ярмак.

Державне підприємство “Украерорух” підпорядковане Міністерству інфраструктури та здійснює обслуговування повітряного руху України.