Енергоблоки українських теплових електростанцій (ТЕС), які протягом лютого були виведені в аварійний ремонт, на фоні потепління знову запрацювали.

Про це свідчать дані на сайті “Укренерго”.

Як раніше писали #Букви, станом на 10 лютого в Україні не працювали через аварійний ремонт 12 енергоблоків ТЕС. 11 з них належать компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

У результаті за перші дні лютого ціна електроенергії на “ринку на добу наперед” підстрибнула на 17,6% у порівнянні із середньою ціною за січень.

Станом на 11 лютого ще два енергоблоки ТЕС, що входять у групу компаній Ріната Ахметова, було виведено в аварійний ремонт. Тоді загалом 13 блоків перебувало на аварійному режимі, із них 12 ДТЕК.

Варто зазначити, що у вказаний період в Україну прийшли сильні морози. Потепління настало лише останніми днями.

Станом на 27 лютого, усі енергоблоки ТЕС, що належать компанії ДТЕК, повернулися до роботи.

На аварійному ремонті знаходиться лише енергоблок Слов’янської ТЕС, що належить компанії “Донбасенерго”.

Станом на 25 лютого на аварійному ремонті ще знаходилися три енергоблоки Криворізької ТЕС (входить до ДТЕК).

Як зазначав 25 лютого голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус, на фоні потепління “кількість енергоблоків ТЕС, що знаходяться у аварійному ремонті, за тиждень скоротилася із 13 до 4”.