На Чемпіонаті світу FIDE зі швидких та бліцшахів в Алмати (Казахстан) іранська шахістка Сара Хадем змагалася без хіджабу. Це є порушенням законів Ірану, які регулюють жіночий дрес-код.

Про це інформує Reuters.

У міжнародному турнірі в Казахстані жінка грає без хіджабу другий день поспіль.

Згідно з даними сайту Міжнародної шахової федерації, Хадем народилася у 1997 році і також відома як Сарасадат Хадемалшаріє. Вона займає 804 місце у світовому рейтингу серед шахісток. На вебсайті заходу 25-30 грудня її вказано як учасницю змагань з рапіду та бліцу.

Про відмову гравчині від хіджабу вже повідомили декілька іранських ЗМІ.

В Ірані тривають протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за “невідповідний одяг” та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні. На протестах чимало іранських жінок відрізають своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

26 жовтня в Ірані відбулися загальнонаціональні протести, щоб відзначити 40 днів після смерті Аміні, важливий день жалоби в іранській та ісламській традиціях.

Державне інформаційне агентство ISNA заявило, що сили безпеки “не перешкоджали” протестувальникам відвідати могилу Аміні в Саккезі, а сутички відбулись після того, як вони покинули місце поховання.

Водночас в Ірані сили безпеки та Революційна гвардія захищають уряд від протестувальників, які вже місяць закликають до повалення режиму. Силовики захищають владу, яка тісно вплела сили безпеки в економіку та структуру держави, продовжуючи у такий спосіб своє панування.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

Згідно з інтерв’ю з медиками по всій країні, іранські сили безпеки під час протестів проти режиму цілять жінкам в обличчя, груди та геніталії. Водночас чоловікам вони стріляють по кінцівках, сідницях і спині.

Серед тих, хто опинився під санкціями – командир розвідувальної організації Корпусу вартових Ісламської революції та заступник командувача КВІР з операцій, а також двоє чиновників у провінції Сістан і Белуджистан.

Офіційні особи Білого дому кажуть: Сполучені Штати побоюються, що Росія може давати поради Ірану щодо того, як придушити громадські протести.