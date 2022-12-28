Про це інформує Reuters.
У міжнародному турнірі в Казахстані жінка грає без хіджабу другий день поспіль.
Згідно з даними сайту Міжнародної шахової федерації, Хадем народилася у 1997 році і також відома як Сарасадат Хадемалшаріє. Вона займає 804 місце у світовому рейтингу серед шахісток. На вебсайті заходу 25-30 грудня її вказано як учасницю змагань з рапіду та бліцу.
Про відмову гравчині від хіджабу вже повідомили декілька іранських ЗМІ.
В Ірані тривають протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за “невідповідний одяг” та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні. На протестах чимало іранських жінок відрізають своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.
Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.
26 жовтня в Ірані відбулися загальнонаціональні протести, щоб відзначити 40 днів після смерті Аміні, важливий день жалоби в іранській та ісламській традиціях.
Державне інформаційне агентство ISNA заявило, що сили безпеки “не перешкоджали” протестувальникам відвідати могилу Аміні в Саккезі, а сутички відбулись після того, як вони покинули місце поховання.
Водночас в Ірані сили безпеки та Революційна гвардія захищають уряд від протестувальників, які вже місяць закликають до повалення режиму. Силовики захищають владу, яка тісно вплела сили безпеки в економіку та структуру держави, продовжуючи у такий спосіб своє панування.
Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.
Згідно з інтерв’ю з медиками по всій країні, іранські сили безпеки під час протестів проти режиму цілять жінкам в обличчя, груди та геніталії. Водночас чоловікам вони стріляють по кінцівках, сідницях і спині.
Серед тих, хто опинився під санкціями – командир розвідувальної організації Корпусу вартових Ісламської революції та заступник командувача КВІР з операцій, а також двоє чиновників у провінції Сістан і Белуджистан.
Офіційні особи Білого дому кажуть: Сполучені Штати побоюються, що Росія може давати поради Ірану щодо того, як придушити громадські протести.
- На протестах чимало іранських жінок відрізають своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.
- Раніше 227 представників Ісламської ради звернулися до судової системи з проханням “рішуче впоратися з ініціаторами нещодавніх заворушень”.
- 13 листопада іранський протестувальник був засуджений до смертної кари за підпал урядової будівлі, що стало першим відомим застосуванням смертної кари владою, яка намагається придушити майже двомісячні антиурядові демонстрації.
- Тіло молодого іранського протестувальника, який помер, перебуваючи під вартою, мало шокуючі сліди тортур після того, як його ексгумували, заявляє його родина. 23-річного водія таксі Хамеда Салахшура заарештували поблизу Ізе 26 листопада.