Про це у Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

Він зауважив, що перемовини були важкими та інколи заходили у глухий кут, але вдалося досягти переможного для України компромісу.

Вдалося домовитися, що на мільйонних тиражах вже виготовленої форми національної збірної України зберігаються гасла “Слава Україні” та “Героям Слава!”, зображення карти України з Кримом, Донецьком, Луганськом і тисячами інших міст.

Крім того, ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з офіційними футбольними символами України. Павелко наголосив, що це була його принципова позиція.

“Ми довели, що “Слава Україні!”, “Героям Слава!”, великий герб збірної на карті України – офіційні футбольні символи нашої країни. В УЄФА погодилися взяти до відома сьогоднішнє рішення Виконкому УАФ та попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020”, – наголосив Павелко.

За його словами, під час перемовин представники УЄФА неодноразово підтверджували, що погодили гасло “Героям Слава!” на футболках українських гравців ще в грудні минулого року, але з урахуванням нового рішення від УАФ вимагали повністю видалити чи замалювати цей напис на футболках усіх гравців, які виступатимуть на Євро-2020.

“Натомість доводилось озвучити рішучу позицію, яка звучала в ці дні від дуже багатьох вболівальників, включно до бойкотування Євро-2020. Та нам таки вдалося досягти з УЄФА переможного компромісу”, – додав Павелко.

Ба більше, УАФ домоглася того, що на період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми на внутрішній стороні футболок з’явиться ще один елемент – велика емблема національних збірних з мапою України, тризубом та ще одним написом “Слава Україні”.

“Гасло “Героям Слава!” буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців. Такий унікальний дизайн форми матимуть виключно наші гравці на Євро-2020. Сподіваюся, що цей емоційно заряджений національним духом талісман стане для синьо-жовтих запорукою відважної боротьби на полі”, – додав Павелко.

За його словами, УАФ паралельно працює над виготовленням нової атрибутики із затвердженими сьогодні Виконкомом УАФ футбольними символами України. Вона буде використовуватися представниками УАФ та національними збірними. Зокрема, на всіх заходах Євро-2020 українська делегація матиме значки з великою емблемою національних збірних та гаслами “Слава Україні!”, “Героям Слава!”.

Також УАФ планує організувати міжнародний дитячо-юнацький турнір і такі ж змагання серед вболівальників під назвою “Слава Україні!”, “Героям Слава!”, щоб підкреслити футбольну енергетику і символізм найдорожчих для українців гасел.

“Щиро бажаю нашій національній збірній підійти до старту Євро в найкращій ігровій формі й максимально надихнутися енергетикою наших символів, які об’єднали команду з мільйонами вболівальників в єдине ціле! Також закликаю всі спортивні асоціації України долучитися до цієї хвилі єднання українців всього світу”, – додав президент УАФ.

Як відомо, українська національна збірна виступатиме на Євро-2020 в новій формі. На ній — написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).

Президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма начебто “нехтує волевиявленням кримчан”. А представники російської влади закликали УЄФА “заборонити цю форму”. І УЄФА зрештою зобов’язала прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання “Героям слава!”.

Андрій Павелко розповів, що нова форма збірної України була давно затверджена в УЄФА. Через вимогу УЄФА він терміново вилетів до Риму, де проходили перемовини.

Варто зазначити, що рішення УЄФА на користь росіян може бути вмотивованим тим, що російський “Газпром” став спонсором УЄФА. 19 травня компанія продовжила партнерство до 2024 року.