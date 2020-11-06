Про це йдеться в матеріалі газети The New York Times.
Близько десяти років тому тодішній бізнесмен Дональд Трамп вів по понеділках ранкове шоу на Fox News “Fox & Friends”. Протягом чотирьох років президентства телеканал всіляко підтримував його політику і висвітлював позитивні аспекти його роботи.
Але останнім часом в репліках ведучих новин та різних шоу на телеканалі з’явилося багато скептицизму стосовно заяв Трампа. Зокрема, це стосується необґрунтованих заяв Трампа про нібито фальсифікації виборів з боку демократів в хитких штатах.
Наприклад, в четвер на телеканалі заявили, що, якщо у когось є докази фальсифікацій на цих виборах з боку Демократичної партії – нехай їх нададуть, бо журналістам про них невідомо.
“Якщо вони виграли чесно – вони виграли чесно, і це нормально”, – прокоментувала лідерство демократа Джо Байдена одна з журналісток телеканалу, ведучи репортаж з Білого дому.
Інформацію про те, що демократи “крадуть вибори” в ефірі телеканалу повідомляли адвокат президента Руді Джуліані, а також син глави держави – Ерік Трамп. Вислухавши їхні аргументи ведучий відповів: “Ті, хто говорять про фальсифікацію виборів, повинні будуть довести це”.
Політичний редактор Fox News Кріс Стіруолт підтримав цю думку, заявивши про юридичні проблеми кампанії Трампа: “Судові позови, фальсифікації – ми ще не бачили ніяких доказів того, що щось не так”.
Спроби оскаржити твердження про фальшиві бюлетені та фальсифікації висвітлювали в декількох сегментах Fox News, в яких ведучі та їхні гості неодноразово закликали надати докази замість непідтверджених звинувачень.
Ведучі та журналісти Fox News в соцмережах також писали про те, що необхідно провести фактчекінг заяв Трампа про фальсифікацію виборів.
Наразі продовжується підрахунок голосів виборців в таких штатах, як Аризона, Невада, Джорджия, Північна Кароліна, Пенсильванія та на Алясці. На виборчих дільницях рахують голоси виборців, які голосували поштою.
- Раніше у штабі Дональда Трампа висловили претензії до підрахунку голосів в таких штатах, як Джорджія, Пенсильванія, Вісконсин та Мічиган.
- Дональд Трамп заявив у Twitter, що значно випереджає супротивника Джо Байдена у Пенсильванії, Джорджії та Північній Кароліні. Його дописи отримали позначки, як “суперечливі”.
- #Букви стежать за перебігом подій на президентських перегонах у США.