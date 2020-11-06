На американському телеканалі Fox News скептично ставляться до заяв президента США Дональда Трампа щодо фальсифікації виборів, незважаючи на те, що багато років підтримують політику Республіканської партії.

Про це йдеться в матеріалі газети The New York Times.

Близько десяти років тому тодішній бізнесмен Дональд Трамп вів по понеділках ранкове шоу на Fox News “Fox & Friends”. Протягом чотирьох років президентства телеканал всіляко підтримував його політику і висвітлював позитивні аспекти його роботи.

Але останнім часом в репліках ведучих новин та різних шоу на телеканалі з’явилося багато скептицизму стосовно заяв Трампа. Зокрема, це стосується необґрунтованих заяв Трампа про нібито фальсифікації виборів з боку демократів в хитких штатах.

Наприклад, в четвер на телеканалі заявили, що, якщо у когось є докази фальсифікацій на цих виборах з боку Демократичної партії – нехай їх нададуть, бо журналістам про них невідомо.

“Якщо вони виграли чесно – вони виграли чесно, і це нормально”, – прокоментувала лідерство демократа Джо Байдена одна з журналісток телеканалу, ведучи репортаж з Білого дому.

Інформацію про те, що демократи “крадуть вибори” в ефірі телеканалу повідомляли адвокат президента Руді Джуліані, а також син глави держави – Ерік Трамп. Вислухавши їхні аргументи ведучий відповів: “Ті, хто говорять про фальсифікацію виборів, повинні будуть довести це”.

Політичний редактор Fox News Кріс Стіруолт підтримав цю думку, заявивши про юридичні проблеми кампанії Трампа: “Судові позови, фальсифікації – ми ще не бачили ніяких доказів того, що щось не так”.

Спроби оскаржити твердження про фальшиві бюлетені та фальсифікації висвітлювали в декількох сегментах Fox News, в яких ведучі та їхні гості неодноразово закликали надати докази замість непідтверджених звинувачень.

Ведучі та журналісти Fox News в соцмережах також писали про те, що необхідно провести фактчекінг заяв Трампа про фальсифікацію виборів.

Наразі продовжується підрахунок голосів виборців в таких штатах, як Аризона, Невада, Джорджия, Північна Кароліна, Пенсильванія та на Алясці. На виборчих дільницях рахують голоси виборців, які голосували поштою.