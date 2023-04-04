Про це йдеться у розслідуванні “Української правди”.
Зауважимо, що спочатку у Куршевелі журналісти зустріли дружину заступника міністра оборони РФ Світлану Іванову. Раніше її чоловік відвідував окупований росіянами Маріуполь. Вона перебувала у компанії людей, серед яких помітили й російського співака Валерія Меладзе.
Більшість зафіксованих на камеру росіян, після повномасштабного вторгнення не залишити РФ, а подорожують звідти на відпочинок до Франції та Австрії та інші держави, попри західні санкції.
Зустрівши журналістів, Меладзе відмовився спілкуватися на камеру, а люди, які були разом з ним почали перешкоджати зніманням.
“Як вам відпочивається в Куршевелі, поки Росія бомбить Україну?”, — запитав у співака журналіст “УП” Михайло Ткач. Він нагадав Валерію, що той раніше нібито засуджував війну проти України й попросив його висловити свою позицію ще раз.
У відповідь на це артист почав цікавитися хто ставить йому питання та з якою метою, запевняючи, що хоче “нормально поговорити” без камер: “Вируби, я хочу поговорити нормально”, — сказав Меладзе, намагаючись опустити камеру оператора.
Припускається, що він не наважився дати відповіді на запитання через зв’язки з російською владою.
Також одного з чоловіків, який намагався зашкодити фільмування, раніше бачили на спільному відпочинку з членами сімей заступник міністра оборони РФ Тимура Іванова та спікера Кремля Дмитра Пєскова.
- На новорічному виступі у Дубаї співак Валерій Меладзе відповів на гасло “Слава Україні”. Відповідне відео з’явилось у соцмережі та вже викликало реакцію російських посадовців, котрі вимагають позбавити артиста громадянства РФ.
- Євген Фрідлянд, який народився в Росії й отримав ізраїльське громадянство, продюсував співака Валерія Меладзе у 1992-1997 роках. Він певен, що потрібно зачистити всіх “нациків” та “борців з російською мовою” в Україні.