На гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах журналісти зустріли російського співака Валерія Меладзе. Артист відмовився говорити про те, чи добре йому відпочивається, доки його держава завдає ударів по Україні. Зокрема, він разом із супутниками намагався перешкодити роботі медійників.

Про це йдеться у розслідуванні “Української правди”.

Зауважимо, що спочатку у Куршевелі журналісти зустріли дружину заступника міністра оборони РФ Світлану Іванову. Раніше її чоловік відвідував окупований росіянами Маріуполь. Вона перебувала у компанії людей, серед яких помітили й російського співака Валерія Меладзе.

Більшість зафіксованих на камеру росіян, після повномасштабного вторгнення не залишити РФ, а подорожують звідти на відпочинок до Франції та Австрії та інші держави, попри західні санкції.

Зустрівши журналістів, Меладзе відмовився спілкуватися на камеру, а люди, які були разом з ним почали перешкоджати зніманням.

“Як вам відпочивається в Куршевелі, поки Росія бомбить Україну?”, — запитав у співака журналіст “УП” Михайло Ткач. Він нагадав Валерію, що той раніше нібито засуджував війну проти України й попросив його висловити свою позицію ще раз.

У відповідь на це артист почав цікавитися хто ставить йому питання та з якою метою, запевняючи, що хоче “нормально поговорити” без камер: “Вируби, я хочу поговорити нормально”, — сказав Меладзе, намагаючись опустити камеру оператора.

Припускається, що він не наважився дати відповіді на запитання через зв’язки з російською владою.

Також одного з чоловіків, який намагався зашкодити фільмування, раніше бачили на спільному відпочинку з членами сімей заступник міністра оборони РФ Тимура Іванова та спікера Кремля Дмитра Пєскова.