Про це йдеться у розслідуванні “Української правди”.

Фото: скриншот з відео розслідування “Куршевель “їхній” 2. Українська правда знайшла російську еліту на курорті”

Зауважимо, що спочатку у Куршевелі журналісти зустріли дружину заступника міністра оборони РФ Світлану Іванову. Раніше її чоловік відвідував окупований росіянами Маріуполь. Вона перебувала у компанії людей, серед яких помітили й російського співака Валерія Меладзе.

Більшість зафіксованих на камеру росіян, після повномасштабного вторгнення не залишити РФ, а подорожують звідти на відпочинок до Франції та Австрії та інші держави, попри західні санкції.

Зустрівши журналістів, Меладзе відмовився спілкуватися на камеру, а люди, які були разом з ним почали перешкоджати зніманням. 

“Як вам відпочивається в Куршевелі, поки Росія бомбить Україну?”, — запитав у співака журналіст “УП” Михайло Ткач. Він нагадав Валерію, що той раніше нібито засуджував війну проти України й попросив його висловити свою позицію ще раз. 

У відповідь на це артист почав цікавитися хто ставить йому питання та з якою метою, запевняючи, що хоче “нормально поговорити” без камер: “Вируби, я хочу поговорити нормально”, — сказав Меладзе, намагаючись опустити камеру оператора. 

Припускається, що він не наважився дати відповіді на запитання через зв’язки з російською владою.

Також одного з чоловіків, який намагався зашкодити фільмування, раніше бачили на спільному відпочинку з членами сімей заступник міністра оборони РФ Тимура Іванова та спікера Кремля Дмитра Пєскова.