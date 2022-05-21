Ведучий французського новинного телеканалу France 24 English під час сюжету про ситуацію у Маріуполі назвав російську окупацію міста - звільненням.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український журналіст Віталій Сич.

Він зауважив, що переглядаючи французький телеканал він дуже здивувався, коли почув, як телеведучий заявив: “Mariupol has been totally liberated, announces Russian defense ministry”, що перекладається як “Маріуполь повністю звільнений, доповідає міністерство оборони РФ”.

Як наголосив Віталій Сич, французький телеканал подав інформацію щодо Маріуполя від російського міноборони, а от коментарів української сторони не було.

“Що це за лайно? Від кого звільнений? Від його жителів? І взагалі-то він зруйнований і окупований, а не звільнений. Бо це ж українське місто. Цей ведучий взагалі не знає географії?”, – обурився Віталій Сич.

Він додав: виявляється, що російський пропагандистський телеканал Russia Today не зник з Європи, а, ймовірно, просто мігрував на France 24.

“Не думав, що після такої кількості брехні від російських чиновників протягом півроку хтось ще взагалі цитує їх і видає це як беззаперечний факт, навіть без позиції іншої сторони. Хоча мені здається, що росіяни вже довели, більшість того, що вони говорять, це навіть не брехня, а паталогічна маєчня”, – додав журналіст.

Він закликав тих, хто має бажання та доступ до французького телеканалу, повідомити їм, що Маріуполь окупований, а не звільнений, а посилатись на заяви міноборони РФ – це принизливо.

Віталій Сич додав, що надіслав інформацію щодо телеканалу France 24 послу Франції в Україні Етьєну де Понсену і він відповів йому миттєво.

“Пообіцяв переслати це на France 24. Сподіваюсь, такої ахінеї більше нести не будуть. Але я вражений. Моєї нервової системи не вистачить аби далі дивитись цей канал”, – резюмував він.