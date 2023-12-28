Які результати роботи Україна досягла за 2023 рік:
▪️зросло виробництво мінометних пострілів у 42 рази, а артилерійських снарядів – майже у три рази;
▪️виробляються: танкові снаряди 125-го калібру, патрони для стрілецької зброї, ВОГ-17, ВОГ-25, заводські боєприпаси для дронів;
▪️”кратно” зростає виробництво протитанкових ракет;
▪️темпи виробництва САУ “Богдана” вивели на рівень гігантів оборонної промисловості світу;
▪️ стало вдвічі більше “Стугон”;
▪️в Україні серійно виробляють аналоги дронів Shahed-131і Shahed-136.