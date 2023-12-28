Які результати роботи Україна досягла за 2023 рік:

▪️зросло виробництво мінометних пострілів у 42 рази, а артилерійських снарядів – майже у три рази;

▪️виробляються: танкові снаряди 125-го калібру, патрони для стрілецької зброї, ВОГ-17, ВОГ-25, заводські боєприпаси для дронів;

▪️”кратно” зростає виробництво протитанкових ракет;

▪️темпи виробництва САУ “Богдана” вивели на рівень гігантів оборонної промисловості світу;

▪️ стало вдвічі більше “Стугон”;

▪️в Україні серійно виробляють аналоги дронів Shahed-131і Shahed-136.