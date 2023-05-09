На фронті саморобні дрони виявилися більш дієвими, ніж заводські – NYT

В умовах російсько-української війни дешеві саморобні дрони проявляють себе багато в чому краще, ніж дорогі безпілотні літальні апарати заводського виробництва.

Про це мовиться в матеріалі The New York Times.

Сконструйовані із дронів для хобі, побутової електроніки та обладнання для комп’ютерних ігор, бойові безпілотники ручної роботи виявилися однією з найбільш смертоносних і широко поширених інноваційних технологій за період повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке триває вже більше ніж 14 місяців.

На російських заводах масово виробляються дрони-камікадзе “Ланцети” і широко використовуються іранські дрони “Шахеди”, у той час як США надали Україні схожу зброю – баражуючий боєприпас Switchblade.

“Такі апарати промислового виробництва характеризуються більшою дальністю польоту. Switchblade, подібно до “Шахедів”, часто прямують до заздалегідь запрограмованих цілей. Така система, як повідомили українські військові, менш ефективна, ніж саморобні альтернативи, якими оператори керують дистанційно”, – пояснюють у виданні.

У той час, як для США військовий дрон представляє собою важкий апарат літакового типу Predator і Reaper, кожен з яких коштує десятки мільйонів доларів, українським військовим вдалося сконструювати для війни багато малих літальних апаратів вартістю всього кілька тисяч або й навіть кілька сотень доларів.

Відзначається, що виготовленням таких дронів займаються як солдати, так і цивільні добровольці. Відтак, охочі конструюють їх в гаражних майстернях й експериментальним способом винаходять нові конструкції на основі 3D-друку.

“Дешевий саморобний безпілотник може знищувати набагато дорожчий БТР, що є яскравим прикладом асиметричної війни. Проте, попри потік зброї від союзників, українські сили, як і раніше, поступаються російським”, – резюмують у виданні.