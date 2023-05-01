27-річний Кайл Портер з Калгарі та 21-річний Коул Зеленко з Сент-Катарінс, Онтаріо служили в Українському “Інтернаціональному легіоні”, який прикріплений до 92-ї механізованої бригади.
Портер спілкувався з журналістами за кілька днів до своєї загибелі.
“Перший раз це була м’ясорубка, і я не очікую, що цього разу буде краще”, – так описав свій досвід біля Бахмута.
Командир, боєць Іноземного легіону, на псевдо “Дантист”, розповів, що надвечір 26 квітня двоє канадців перебували в складі підрозділу, котрий мав завдання утримувати важливий шлях постачання до Бахмута. Підрозділ зазнавав інтенсивного артилерійського обстрілу з боку росіян. Портер, Зеленко та ще щонайменше троє українських військових шукали укриття в укріпленому бункері, але споруда зазнала прямого влучання снаряда, всі бійці загинули.
Українські командири рекомендували Портера до нагороди за “відважні дії” під Бахмутом. Раніше він був членом міської пошуково-рятувальної групи, що базувалася в Харкові минулої весни.
У заяві сім’ї зазначили, що Портер відчував “гостру потребу зробити більше”, і коли він повернувся в Україну, його навички та військовий досвід принесли підвищення до звання молодшого сержанта.
У заяві друзів Зеленко, опублікованій на сторінці GoFundMe, мовиться, що він був “дуже захоплений” служінням в Україні і провів там дві ротації.
Командир зазначив, що добровольці “дуже пишалися тим, що робили”.
“Ми були як сімʼя. Я ніби втратив своїх братів”, – наголосив “Дантист”.
Кайл Портер і Коул Зеленко раніше служили в збройних силах Канади, але залишили свою армію перед тим, як стали на захист України.
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