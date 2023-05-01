Добровольці з Канади Кайл Портер та Коул Зеленко загинули під час бойових дій поблизу українського міста Бахмут. Обоє служили в "Інтернаціональному легіоні".

Про це повідомляє CBC News.

27-річний Кайл Портер з Калгарі та 21-річний Коул Зеленко з Сент-Катарінс, Онтаріо служили в Українському “Інтернаціональному легіоні”, який прикріплений до 92-ї механізованої бригади.

Портер спілкувався з журналістами за кілька днів до своєї загибелі.

“Перший раз це була м’ясорубка, і я не очікую, що цього разу буде краще”, – так описав свій досвід біля Бахмута.

Командир, боєць Іноземного легіону, на псевдо “Дантист”, розповів, що надвечір 26 квітня двоє канадців перебували в складі підрозділу, котрий мав завдання утримувати важливий шлях постачання до Бахмута. Підрозділ зазнавав інтенсивного артилерійського обстрілу з боку росіян. Портер, Зеленко та ще щонайменше троє українських військових шукали укриття в укріпленому бункері, але споруда зазнала прямого влучання снаряда, всі бійці загинули.

Українські командири рекомендували Портера до нагороди за “відважні дії” під Бахмутом. Раніше він був членом міської пошуково-рятувальної групи, що базувалася в Харкові минулої весни.

У заяві сім’ї зазначили, що Портер відчував “гостру потребу зробити більше”, і коли він повернувся в Україну, його навички та військовий досвід принесли підвищення до звання молодшого сержанта.

У заяві друзів Зеленко, опублікованій на сторінці GoFundMe, мовиться, що він був “дуже захоплений” служінням в Україні і провів там дві ротації.

Командир зазначив, що добровольці “дуже пишалися тим, що робили”.

“Ми були як сімʼя. Я ніби втратив своїх братів”, – наголосив “Дантист”.

Кайл Портер і Коул Зеленко раніше служили в збройних силах Канади, але залишили свою армію перед тим, як стали на захист України.