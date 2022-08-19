На фронті загинув активіст ГО «Справа Громад» Юрій Каракай

Вчора, 18 серпня, загинув військовий та активіст ГО "Справа Громад" Юрій Каракай. У перший же день широкомасштабного вторгнення він вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва, а потім відправився на фронт.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на численні дописи активістів, військових та політиків у Facebook.

За словами п’ятого президента України Петра Порошенка, це важка втрата: “Війна забирає найкращих. Учора під мінометним обстрілом на фронті загинув Юрій Каракай”, – написав політик.

За його словами Каракай був правдолюбом, “відчував несправедливість серцем”, а свою позицію відстоював діями: і в мирні часи на барикадах, протестах, акціях, і у військові часи на фронті: “Такі завжди йдуть попереду і беруть на себе відповідальність не лише за себе, а за долю всієї країни. Він був цінним членом команди ГО “Справа Громад”, його любили й поважали”, – заявив Порошенко.

“Героїв убивають, але слава їхня – вічна. Спочивай з миром, Друже. Вороги поплатяться за твоє життя. Як і за життя кожного загиблого українця та українки”, – сказав п’ятий президент.

Військовий та активіст Сергій Іконніков розповів, що вони з Юрієм бачились на всіх патріотичних заходах, акціях та флешмобах, а в перший день вторгнення Сергій не був здивований, коли побачив Каракая під час формування батальну територіальної оборони: “Він був справжнім, завжди казав те, що думав, якою б різкою не була ця думка. Спочивай з миром, друже. Ми обов’язково пройдемо парадом цією бісовою площею, як ти хотів!”,– написав друг полеглого героя.