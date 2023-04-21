Зображення: facebook/Ростислав Янчишен

Про це повідомили у пресслужбі Мінкульту, а також в Одеській опері.

“Війна забирає найкращих… Колектив Одеської опери сколихнула жахлива звістка – під час виконання бойового завдання, захищаючи українське майбуття, на фронті загинув артист балету театру Ростислав Янчишен”, – повідомили у пресслужбі Одеської опери.

Ростислав Янчишен народився у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині 20 травня 1991 року. Отримавши хореографічну підготовку у київському мистецькому виші, він потрапив за розподілом в Одеський національний академічний театр опери та балету, де працював артистом балету. Ростислав працював в Одеській опері більш як 10 років.

Зображення: facebook/Одеська опера

Від початку повномасштабного вторгнення РФ він хотів боронити  Україну від російських загарбників, проте танцівника не прийняли до лав Збройних сил України. Тому він став добровольцем і приєднався до Територіальної оборони. На фронті він служив кулеметником.

Ростислав загинув 19 квітня внаслідок мінометної атаки, за місяць до 32-річчя.

Зображення: facebook/Одеська опера

“Світла, талановита, порядна, інтелігентна людина. Він одним з перших пішов захищати Батьківщину! Не за повісткою, не за наказом, а за власним рішенням, за покликом серця і усвідомленням своєї патріотичної місії”, – згадує Ростислава завідувач балетної трупи театру Гаррі Севоян.