19 квітня від під час виконання бойового завдання внаслідок мінометної атаки загинув артист Одеського національного академічного театру опери й балету Ростислав Янчишен.

Про це повідомили у пресслужбі Мінкульту, а також в Одеській опері.

“Війна забирає найкращих… Колектив Одеської опери сколихнула жахлива звістка – під час виконання бойового завдання, захищаючи українське майбуття, на фронті загинув артист балету театру Ростислав Янчишен”, – повідомили у пресслужбі Одеської опери.

Ростислав Янчишен народився у Кам’янці-Подільському на Хмельниччині 20 травня 1991 року. Отримавши хореографічну підготовку у київському мистецькому виші, він потрапив за розподілом в Одеський національний академічний театр опери та балету, де працював артистом балету. Ростислав працював в Одеській опері більш як 10 років.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ він хотів боронити Україну від російських загарбників, проте танцівника не прийняли до лав Збройних сил України. Тому він став добровольцем і приєднався до Територіальної оборони. На фронті він служив кулеметником.

Ростислав загинув 19 квітня внаслідок мінометної атаки, за місяць до 32-річчя.

“Світла, талановита, порядна, інтелігентна людина. Він одним з перших пішов захищати Батьківщину! Не за повісткою, не за наказом, а за власним рішенням, за покликом серця і усвідомленням своєї патріотичної місії”, – згадує Ростислава завідувач балетної трупи театру Гаррі Севоян.