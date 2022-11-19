Про це повідомляли #Букви.
Сергій власноруч реставрував старовинні двері в історичних будівлях Києва, а також з першого дня повномасштабної війни РФ проти України приєднався до лав Збройних сил України.
“Сергій вів блог про Київ і гарні закинуті й не закинуті будинки, водив екскурсії. Писав трохи книги. Реставрував старі двері”, – повідомила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова на своїй сторінці у Facebook.
Крім того, вона розповіла, як Сергій не міг порозумітися із комунальниками, адже вони заважали йому без дозволу реставрувати двері.
Семенова запропонувала зробити Сергію посвідчення помічника депутата, але не встигла зробити це до 24 лютого.
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