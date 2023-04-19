Про це повідомили учасники гурту на сторінці у Facebook.

Андрій Касенюк був командиром відділення артрозвідки.

“Сказати, що це важка втрата для кожного з нас, це не сказати нічого! Він був чи не єдиним у колективі, хто з 15 років, коли потрапив на репетицію свого першого гурту PitStop, крізь усе життя і до останнього тримав той юнацький максималізм і ентузіазм, той дитячий вогонь в очах і безумовну віру в музичне майбутнє своє і свого гурту”, — написали музиканти Silver Town.

За словами учасників гурту, Андрій Касенюк дуже хотів випустити альбом та організовував увесь процес від накопичення до мастерингу. Кілька разів під час повномасштабної війни він хотів презентувати кліп, знятий у 2021 році.

“24 лютого 2022 року його повинна була розглянути редакція М1/ М2 на предмет ротації. Але не судилося. Недосусіди з недокраїни активно почали руйнувати всім нам плани та життя. Ми казали Андрію: “Це не на часі, от після війни перед релізом альбому буде саме воно!”. Тепер час для нас розділився на до 17 квітня 2023 і після”, — поділились учасники рок-гурту.

На сьогодні альбом готовий на 60%, але його дороблять та випустять. Майже всі треки були написані та аранжеровані Андрієм Касенюком.

“Щодо подальшої діяльності нашого гурту, поки сказати важко. Час покаже. Зараз немає сенсу робити якісь прогнози”, — додали Silver Town.

Довідка. Silver Town — альтернативний рок-гурт з Кам’янського, Дніпропетровщина. В Андрія Касенюка залишилася дружина.