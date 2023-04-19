Про це повідомили учасники гурту на сторінці у Facebook.

Андрій Касенюк був командиром відділення артрозвідки.

“Сказати, що це важка втрата для кожного з нас, це не сказати нічого! Він був чи не єдиним у колективі, хто з 15 років, коли потрапив на репетицію свого першого гурту PitStop, крізь усе життя і до останнього тримав той юнацький максималізм і ентузіазм, той дитячий вогонь в очах і безумовну віру в музичне майбутнє своє і свого гурту”, – написали музиканти Silver Town.

Фото: Silver Town

За словами учасників гурту, Андрій Касенюк дуже хотів випустити альбом та організовував увесь процес – від накопичення до мастерингу. Кілька разів під час повномасштабної війни він хотів презентувати кліп, знятий у 2021 році.

“24 лютого 2022 року його повинна була розглянути редакція М1/ М2 на предмет ротації. Але не судилося. Недосусіди з недокраїни активно почали руйнувати всім нам плани та життя. Ми казали Андрію: “Це не на часі, от після війни перед релізом альбому буде саме воно!”. Тепер час для нас розділився на до 17 квітня 2023 і після”, – поділились учасники рокгурту.

На сьогодні альбом готовий на 60%, але його таки дороблять та випустять. Майже всі треки були написані та аранжировані Андрієм Касенюком.

Фото: Silver Town

“Щодо подальшої діяльності нашого гурту, поки що сказати важко. Час покаже. Зараз немає сенсу робити якісь прогнози”, – додали Silver Town.

Довідка. Silver Town – альтернативний рок-гурт з Кам’янського на Дніпропетровщині. В Андрія Касенюка залишилася дружина.