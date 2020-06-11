Про це повідомив міністр з питань комунікації країни Едді Джексон Алексіс у Twitter.

“Наш колега Еммануель Кантав, міністр з питань соцполітики, вранці помер. Він хворів COVID-19”, – написав він.

Алексіс від імені уряду Гаїті висловив співчуття родині померлого і співробітникам міністерства.

Зараз в Гаїті зареєстровано 3 662 випадки інфікування коронавірусною інфекцією. З них 56 – летальні.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на ранок, 11 червня, у світі зафіксували 7 360 239 випадків COVID-19, із них 3 454 807 осіб одужали та 416 201 – померли.