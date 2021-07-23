Під час поховання президента Гаїті Жовенеля Моїза, якого застрелили два тижні тому, знову лунала стрілянина. Активісти влаштували сутички з поліціянтами, які мали забезпечувати громадський порядок.

Про це повідомляє видання ВВС.

Стрілянина лунала в момент, коли церемонія поховання розпочалася, але делегації кількох країн, в тому числі США, вже поїхали.

Між тими, хто були на похованні, також почалася сварка, бо вони звинувачували декотрих з присутніх в смерті лідера.

До цього у поліції Колумбії заявили, що вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза міг замовити ексчиновник міністерства юстиції країни Джозеф Фелікс Баді.

Важливо, що на похорони приїхала дружина застреленого президента, Мартіна. В неї також стріляли тієї ж ночі. Мартіна літала до США на лікування, але на момент поховання чоловіка була на церемонії прощання разом з трьома дітьми.

Труну з тілом президента несли люди у військовій формі. Навколо гробу поклали білі квіти. З останнім словом до присутніх звернувся священник римо-католицької церкви.

Розслідування вбивства президента Гаїті проводять в США, а також спільними зусиллями уряду Гаїті й Колумбії разом з Інтерполом.