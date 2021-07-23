Про це повідомляє видання ВВС.
Стрілянина лунала в момент, коли церемонія поховання розпочалася, але делегації кількох країн, в тому числі США, вже поїхали.
Між тими, хто були на похованні, також почалася сварка, бо вони звинувачували декотрих з присутніх в смерті лідера.
До цього у поліції Колумбії заявили, що вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза міг замовити ексчиновник міністерства юстиції країни Джозеф Фелікс Баді.
Важливо, що на похорони приїхала дружина застреленого президента, Мартіна. В неї також стріляли тієї ж ночі. Мартіна літала до США на лікування, але на момент поховання чоловіка була на церемонії прощання разом з трьома дітьми.
Труну з тілом президента несли люди у військовій формі. Навколо гробу поклали білі квіти. З останнім словом до присутніх звернувся священник римо-католицької церкви.
Розслідування вбивства президента Гаїті проводять в США, а також спільними зусиллями уряду Гаїті й Колумбії разом з Інтерполом.
- Президент Моїз був убитий 7 липня, ймовірно, 28 іноземними найманцями. Його дружина була також поранена. Її госпіталізували до лікарні Маямі.
- Поранена вдова президента Гаїті описала момент, коли вбивці “зрешетили” її чоловіка кулями після того, як вони увірвалися в їх будинок посеред ночі.
- Тимчасовий прем’єр-міністр Гаїті Клод Жозеф заявив, що президента Жовенеля Моїза катували перед вбивством.