Генетичні тести підтвердили, що гігантська черепаха, виявлена на Галапагоських островах, належить до виду, який, на думку вчених, вимер понад століття тому.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Самотня самка була виявлена під час експедиції на острів Фернандіна в 2019 році.

Вчені Каліфорнійської академії наук взяли зразки самки, щоб порівняти їх з останками самця виду Chelonoidis phantasticus. Останній раз цей вид був помічений в 1906 році.

Зазначається, що саме зразки з відділу герпетології академії дозволили генетикам з Єльського університету 115 років по тому визначити, що виявлена в 2019 році самка дійсно є Chelonoidis phantasticus, також відомою як гігантська черепаха Фернандіна.

Наразі ця черепаха, вік якої, за оцінками, перевищує 100 років, знаходиться в центрі розведення на острові Санта-Крус.