Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Арка Дарвіна розташована неподалік від безлюдного скелястого острова Дарвіна. Це один із найменших островів Галапагоського архіпелагу в Тихому океані. Свою назву він отримав на честь відомого британського вченого Чарльза Дарвіна, який розробив теорію еволюції.
Арка Дарвіна відома як одне із найпопулярніших місць у світі серед дайверів (через морське біорізноманіття та мальовничий вигляд). Це вершина вулканічної скелі, зануреної в океан, що розташована на відстані в 1 кілометр на південний схід від острова. Колись скеля могла бути частиною острова.
Тисячі років ерозії перетворили скелю на своєрідний природній “міст”. Тепер же через природну ерозію Арка Дарвіна загалом зруйнувалася: залишилися лише два “стовпи”, без верхнього перекриття.
У Міністерстві охорони навколишнього середовища Еквадору, до чиєї юрисдикції належать Галапагоські острови, підтвердили, що руйнування Арки Дарвіна могло статися через “природну ерозію”.
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Так Арка Дарвіна виглядала до руйнування:
Як відомо, Галапагоські острови – це архіпелаг у Тихому океані, розташований за більш ніж 900 кілометрів на захід від узбережжя Еквадору. Архіпелаг є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і відомий у всьому світі своїми унікальними рослинами та популяціями тварин.
Архіпелаг складається з 234 островів, острівців та скель вулканічного походження. На чотирьох островах проживає близько 30 тисяч людей (адміністративно там розташована еквадорська провінція Галапагос).
- Раніше на Галапагоських островах, які входять до складу Еквадору, заборонили продаж, поширення і використання феєрверків, щоб захистити їх унікальну фауну від шуму і стресу.
- На Галапагоських островах випадково виявили гігантську черепаху виду Chelonoidis Phantasticus, який протягом ста років вважався вимерлим.