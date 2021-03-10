На Гаваях тривають дощі. Через надмірну кількість опадів на островах прорвало греблі, сталися зсуви, почало затоплювати будинки місцевих мешканців, дороги та об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У пожежній службі острова Мауї повідомили, що отримали безліч дзвінків від місцевих мешканців з проханням про порятунок.

Дощі тривають з 8 березня. Ті, хто залишився у своїх будинках, виявилися в пастках, оскільки їх житло поступово заповнює вода. Влада закликала тих, хто проживає в низинах річок, терміново йти в безпечні місця. За тими, хто не може самостійно вибратися з будинку, приїдуть рятувальники.

Губернатор Гаваїв Девід АйДжі підписав у вівторок, 9 березня, прокламацію про виділення загальних фондів штату для допомоги постраждалим від екстремальних погодних умов, які, за прогнозами, триватимуть до п’ятниці. Це торкнеться округів Гаваї, Мауї, Калавао, Кауаї, а також міста й округу Гонолулу.

Департамент з питань надзвичайних ситуацій Гонолулу наказав людям залишити Халейву, населений пункт в кілька тисяч осіб. Близько 4 тисяч осіб залишили цей район. Рік Блангіарді, мер Гонолулу, попередив, що повінь біля міста була “небезпечною для життя”.

У Мауї проливні дощі пошкодили дороги, зробивши їх непрохідними, один міст було повністю змито, а інший знесено.

Це найсильніша повінь на островах за останні 25 років.