На Гаваях почалося виверження вулкана Кілауеа - одного з найактивніших вулканів на Землі.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Фонтани лави покривають дно кратера, а в повітря здіймаються хмари вулканічного газу.

Район, де відбулося виверження, не населений – це територія Національного парку Гавайських вулканів.

Кен Хон, вчений Геологічної служби США, що відповідає за Гавайську вулканічну обсерваторію, заявив, що “немає ознак того, що лава буде просуватися до східної рифтової зони, де живуть люди”.

У 2018 році в Кілауеа відбулося сильне виверження, в результаті якого було зруйновано понад 700 будинків і тисячі жителів довелося евакуювати. До цього виверження вулкан повільно вивергався протягом десятиліть.

До великого виверження 2018 року Кілауеа вивергався з 1983 року, і потоки лави іноді покривали сільські ферми і будинки. Іноді лава досягала океану.

За чотири місяці 2018 року Кілауеа вивергнув достатньо лави, щоб заповнити 320 000 олімпійських басейнів. Висота затверділої лави становила 24 метри.

Після виверження 2018 року лавове озеро на вершині перестало вивергатися і вперше в історії людства початок заповнюватися водою, через що виникло побоювання вибухової взаємодії між лавою і ґрунтовими водами.