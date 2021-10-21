Співробітники поліції Гонолулу та посадові особи державної школи на Гаваях (США) заарештували чорношкіру 10-річну дитину-інваліда та вдягнули наручники на неї.

Про це повідомляє американське агентство Associated Press.

Інцидент трапився ще у 2020 році, але розголосу набув саме зараз. Причиною стала образлива карикатура, яку дівчина намалювала на однокласника, який над нею знущався. Батько хлопчика наполягав, щоб співробітники школи викликали поліцію, що вони і зробили.

У поліційній дільниці, дівчинку з інвалідністю змусили зняти шнурки та сережки. Всього вона провела там понад чотири години. У підсумку, наручники залишили сліди на зап’ястях школярки.

Мати дівчини була дуже занепокоєна безпекою своєї доньки “з огляду на високий рівень поліцейського насильства стосовно чорношкірих людей і дискримінації чорношкірих дівчаток у школах”. Вона також повідомила, що була налякана та плакала, коли поліція відганяла її від доньки.

Американська спілка громадянських свобод (ACLU) виступила із заявою, що це неприпустимо та підтримала дівчинку. До того ж дівчинка не пручалася та нікому не загрожувала.

Спілка також направила листа до поліції Гонолулу, департаменту освіти штату та генеральної прокуратури штату з вимогою внести зміни в політику штату, зокрема заборонити співробітникам викликати поліцію для студента, якщо останній не несе значної загрози кому-небудь.

Вони вимагають, щоб місто та штат виплатили 500 000 доларів компенсації морального збитку дитині та її матері. Строк відповіді встановлений до 8 листопада цього року.

Наразі мати з донькою залишили Гаваї та переїхали на материкову частину США.