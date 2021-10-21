Про це повідомляє американське агентство Associated Press.
Інцидент трапився ще у 2020 році, але розголосу набув саме зараз. Причиною стала образлива карикатура, яку дівчина намалювала на однокласника, який над нею знущався. Батько хлопчика наполягав, щоб співробітники школи викликали поліцію, що вони і зробили.
У поліційній дільниці, дівчинку з інвалідністю змусили зняти шнурки та сережки. Всього вона провела там понад чотири години. У підсумку, наручники залишили сліди на зап’ястях школярки.
Мати дівчини була дуже занепокоєна безпекою своєї доньки “з огляду на високий рівень поліцейського насильства стосовно чорношкірих людей і дискримінації чорношкірих дівчаток у школах”. Вона також повідомила, що була налякана та плакала, коли поліція відганяла її від доньки.
Американська спілка громадянських свобод (ACLU) виступила із заявою, що це неприпустимо та підтримала дівчинку. До того ж дівчинка не пручалася та нікому не загрожувала.
Спілка також направила листа до поліції Гонолулу, департаменту освіти штату та генеральної прокуратури штату з вимогою внести зміни в політику штату, зокрема заборонити співробітникам викликати поліцію для студента, якщо останній не несе значної загрози кому-небудь.
Вони вимагають, щоб місто та штат виплатили 500 000 доларів компенсації морального збитку дитині та її матері. Строк відповіді встановлений до 8 листопада цього року.
Наразі мати з донькою залишили Гаваї та переїхали на материкову частину США.
- Раніше законодавці у Сенаті США не змогли домовитися про текст проєкту закону щодо реформи поліції. Його обіцяли ухвалити в роковини смерті афроамериканця Джорджа Флойда.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.