Про це повідомили на сайті організаторів Wags to Riches.
Ті, хто зберуть найбільшу суму в рамках кампанії, отримають можливість провести ніч в одному із зазначених готелів і взяти з собою вихованця з притулку. Всього буде 16 переможців.
Інші учасники зможуть провести час з вихованцями в Maui Humane Society.
On May 1, one winner of @mauihumane "Wags to Riches" fundraiser will live like royalty with a furry friend from the shelter. To register and start fundraising today, visit https://t.co/GhssZR8q0N and score a night at #FSMaui! pic.twitter.com/5q4zQF5aQh
— Four Seasons Resort Maui (@FSMaui) April 1, 2021
“Нам подобається ідея взяти бездомну собаку з притулку на курорт світового класу, де її будуть балувати всю ніч. Як альтернатива, ті, хто залишаться в притулку, також зможуть відчувати себе, як в розкішному готелі. Наприклад, ми розстелимо червону доріжку в стилі розкішного готелю”, – сказав гендиректор Maui Humane Society Стів Маккіннон.
В цілому, потрібно зібрати 50 тисяч доларів. Уже зібрано 19% від цієї суми.
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