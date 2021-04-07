16 людей виграють можливість провести ніч в одному з розкішних готелів на Гаваях - Four Seasons Resort Maui, Fairmont Kea Lani або Andaz Maui в Wailea Resort. Для цього потрібно взяти активну участь в зборі коштів для місцевого собачого притулку і взяти з собою на відпочинок одного з вихованців.

Про це повідомили на сайті організаторів Wags to Riches.

Ті, хто зберуть найбільшу суму в рамках кампанії, отримають можливість провести ніч в одному із зазначених готелів і взяти з собою вихованця з притулку. Всього буде 16 переможців.

Інші учасники зможуть провести час з вихованцями в Maui Humane Society.

On May 1, one winner of @mauihumane "Wags to Riches" fundraiser will live like royalty with a furry friend from the shelter. To register and start fundraising today, visit https://t.co/GhssZR8q0N and score a night at #FSMaui! pic.twitter.com/5q4zQF5aQh — Four Seasons Resort Maui (@FSMaui) April 1, 2021

“Нам подобається ідея взяти бездомну собаку з притулку на курорт світового класу, де її будуть балувати всю ніч. Як альтернатива, ті, хто залишаться в притулку, також зможуть відчувати себе, як в розкішному готелі. Наприклад, ми розстелимо червону доріжку в стилі розкішного готелю”, – сказав гендиректор Maui Humane Society Стів Маккіннон.

В цілому, потрібно зібрати 50 тисяч доларів. Уже зібрано 19% від цієї суми.