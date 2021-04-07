Про це повідомили на сайті організаторів Wags to Riches.

Ті, хто зберуть найбільшу суму в рамках кампанії, отримають можливість провести ніч в одному із зазначених готелів і взяти з собою вихованця з притулку. Всього буде 16 переможців.

Інші учасники зможуть провести час з вихованцями в Maui Humane Society.

“Нам подобається ідея взяти бездомну собаку з притулку на курорт світового класу, де її будуть балувати всю ніч. Як альтернатива, ті, хто залишаться в притулку, також зможуть відчувати себе, як в розкішному готелі. Наприклад, ми розстелимо червону доріжку в стилі розкішного готелю”, – сказав гендиректор Maui Humane Society Стів Маккіннон.

В цілому, потрібно зібрати 50 тисяч доларів. Уже зібрано 19% від цієї суми.