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18 травня

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На Гаваях заарештували туриста за фотографію з пляжу

На Гаваях поліція заарештувала туриста з Нью-Йорка за фото з пляжу в Instagram.

Понеділок, 18 травня 2020, 00:58

Про це повідомляє телеканал CNN.

Відзначається, що на Гаваях діє правило, згідно з яким всі туристи, що приїхали, повинні самоізолюватись на два тижні. 23-річний турист проігнорував правило і відправився на пляж, використовуючи громадський транспорт.

Він також опублікував в Instagram кілька фотографій свого відпочинку.

На чоловіка, що не дотримувався  карантину, поскаржилися користувачі Instagram, які побачили його пляжні знімки. Крім того, співробітники готелю, в якому зупинився житель Нью-Йорка, який не бажав самоізолюватись, підтвердили, що він неодноразово залишав свій номер.

На Гаваях коронавірусом заразилися 638, померли 17 осіб.

Теги: Коронавірус, США, туристи, карантин

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