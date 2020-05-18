На Гаваях заарештували туриста за фотографію з пляжу

На Гаваях поліція заарештувала туриста з Нью-Йорка за фото з пляжу в Instagram.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Відзначається, що на Гаваях діє правило, згідно з яким всі туристи, що приїхали, повинні самоізолюватись на два тижні. 23-річний турист проігнорував правило і відправився на пляж, використовуючи громадський транспорт.

Він також опублікував в Instagram кілька фотографій свого відпочинку.

На чоловіка, що не дотримувався карантину, поскаржилися користувачі Instagram, які побачили його пляжні знімки. Крім того, співробітники готелю, в якому зупинився житель Нью-Йорка, який не бажав самоізолюватись, підтвердили, що він неодноразово залишав свій номер.

На Гаваях коронавірусом заразилися 638, померли 17 осіб.